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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Анжи
АЗ Алкмаар - Анжи: обзор матча 30 августа 2012
АЗ Алкмаар
30.08.2012, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 раунд
0 : 5
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Анжи
16'
М. Буссуфа
45+2'
С. Это'О
79'
Л. Траоре
83'
М. Карсела-Гонсалес
90+3'
Ш. Лахиялов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Анжи
90'
+3
ГОЛ! 0:5!
Ш. Лахиялов
Пас отдал
Л. Траоре
85'
Замена
Ш. Лахиялов
️️️️
С. Это'О
83'
ГОЛ! 0:4!
М. Карсела-Гонсалес
79'
ГОЛ! 0:3!
Л. Траоре
74'
Желтая карточка
М. Карсела-Гонсалес
Замена
М. Рошевель
️️️️
Р. Беренс
72'
71'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
О. Шатов
Замена
Р. Бойманс
️️️️
Ж. Алтидор
61'
54'
Замена
Ю. Жирков
️️️️
А. Логашов
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
С. Это'О
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
М. Мартенс
40'
35'
Желтая карточка
О. Шатов
16'
ГОЛ! 0:1!
М. Буссуфа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
6
Донни Гортер
ЛЗ
6
Этьенн Реийнен
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
12
Виктор Эльм
ЛП
6
Адам Махер
ЦП
10
Эрик Фалкенбург
ПП
26
Маартен Мартенс
(К)
ЛФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
7
Рой Беренс
РФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
43
Арсений Логашов
ЛЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
8
Жусилей
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
90
Ласина Траоре
ЦФ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Ивс Де Винтер
ВР
25
Джилиано Вийнальдум
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
9
Рууд Бойманс
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Микаэль Рошевель
ЦФ
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
4-3-3
18
Альварадо
6
Гортер
6
Реийнен
24
Виргевер
4
Марселлис
12
Эльм
6
Махер
10
Фалкенбург
26
Мартенс
17
Алтидор
7
Беренс
4-1-3-2
30
Габулов
7
Агаларов
30
Карлос
4
Самба
43
Логашов
8
Жусилей
16
Карсела-Гонсалес
11
Буссуфа
27
Шатов
9
Это'О
90
Траоре
7
Беренс
14
Рошевель
14
Рошевель
7
Беренс
17
Алтидор
9
Бойманс
9
Бойманс
17
Алтидор
26
Мартенс
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
26
Мартенс
43
Логашов
18
Жирков
18
Жирков
43
Логашов
9
Это'О
13
Лахиялов
13
Лахиялов
9
Это'О
27
Шатов
90
Смолов
90
Смолов
27
Шатов
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Анжи
25
Джилиано Вийнальдум
ЦЗ
1
Ивс Де Винтер
ВР
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
25
Джилиано Вийнальдум
ЦЗ
1
Ивс Де Винтер
ВР
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Эвертон
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча АЗ Алкмаар - Анжи
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая) "Спорт 1" 22:55 (прямая)
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