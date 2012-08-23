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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Анжи - АЗ Алкмаар
Анжи - АЗ Алкмаар: обзор матча 23 августа 2012
Анжи
23.08.2012, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 5 : 0
Завершен
АЗ Алкмаар
51'
Л. Траоре
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - АЗ Алкмаар
90'
+1
Желтая карточка
С. Бергейс
80'
Желтая карточка
М. Мартенс
Замена
Ф. Смолов
️️️️
Л. Траоре
79'
74'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Р. Беренс
ГОЛ! 1:0!
Л. Траоре
Пас отдал
М. Буссуфа
51'
Желтая карточка
Р. Тагирбеков
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
30
Владимир Габулов
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
7
Камиль Агаларов
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛП
8
Жусилей
ОП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ПП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
90
Ласина Траоре
ЦФ
АЗ Алкмаар
18
Эстебан Альварадо
ВР
6
Этьенн Реийнен
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
6
Донни Гортер
ЦЗ
4
Дирк Марселлис
ПЗ
12
Виктор Эльм
ЛП
6
Адам Махер
ЦП
10
Эрик Фалкенбург
ПП
26
Маартен Мартенс
(К)
ЛФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
7
Рой Беренс
РФ
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
АЗ Алкмаар
1
Ивс Де Винтер
ВР
25
Джилиано Вийнальдум
ЦЗ
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
9
Рууд Бойманс
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
14
Микаэль Рошевель
ЦФ
4-1-3-2
30
Габулов
13
Тагирбеков
4
Самба
30
Карлос
7
Агаларов
8
Жусилей
27
Шатов
11
Буссуфа
16
Карсела-Гонсалес
90
Траоре
9
Это'О
4-3-3
18
Альварадо
4
Марселлис
24
Виргевер
6
Гортер
6
Реийнен
10
Фалкенбург
6
Махер
12
Эльм
7
Беренс
17
Алтидор
26
Мартенс
90
Траоре
90
Смолов
90
Смолов
90
Траоре
7
Беренс
23
Бергейс
23
Бергейс
7
Беренс
Остались в запасе
Анжи
АЗ Алкмаар
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
14
Микаэль Рошевель
ЦФ
25
Джилиано Вийнальдум
ЦЗ
1
Ивс Де Винтер
ВР
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
9
Рууд Бойманс
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Остались в запасе
1
Евгений Помазан
ВР
4
Эвертон
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
Остались в запасе
14
Микаэль Рошевель
ЦФ
25
Джилиано Вийнальдум
ЦЗ
1
Ивс Де Винтер
ВР
4
Маттиас Юханссон
ПЗ
9
Рууд Бойманс
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Гертьян Вербеек
Статистика матча Анжи - АЗ Алкмаар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига Европы, 3 тур
Арарат-Армения
0 : 4
22.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Помощники судьи:
Димитрис Сараидарис
Дамианос Эфтимиадис (оба Греция)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Россия 2" 19:45 (прямая) "Спорт 1" 19:45 (прямая)
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