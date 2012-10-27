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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Акхисар Беледиеспор
Сивасспор - Акхисар Беледиеспор: обзор матча 27 октября 2012
Сивасспор
27.10.2012, суббота, 20:00
Турция. Супер-Лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Акхисар Беледиеспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сивасспор - Акхисар Беледиеспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Коньяспор
0 : 0
25.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 2
19.05.2019
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Фенербахче
2 : 1
11.05.2019
Акхисар Беледиеспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Акхисар Беледиеспор
0 : 2
05.05.2019
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Бурсаспор
0 : 0
28.04.2019
Акхисар Беледиеспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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Сивасспор
Акхисар Беледиеспор
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