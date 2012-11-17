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Нюрнберг - Бавария
Нюрнберг - Бавария: обзор матча 17 ноября 2012
Нюрнберг
17.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Бавария
46'
М. Фойлнер
3'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Бавария
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
С. Полтер
89'
Замена
Н. Корчовски
️️️️
Х. Кийотаке
80'
77'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Манджукич
Красная карточка
Т. Гебхарт
76'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
М. Франтц
66'
62'
Замена
Ф. Лам
️️️️
Рафинья
58'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
Желтая карточка
Т. Гебхарт
58'
Желтая карточка
С. Полтер
54'
53'
Замена
Х. Мартинес
️️️️
А. Тимощук
Желтая карточка
Т. Чендлер
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Фойлнер
46'
27'
Желтая карточка
Т. Кроос
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Манджукич
Пас отдал
Т. Кроос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Тимо Гебхарт
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
35
Александр Эссвайн
ЦП
29
Россел Нганкам
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
88
Хави Мартинес
ОП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-4-1-1
1
Шефер
22
Пинола
4
Нильссон
5
Клозе
22
Чендлер
8
Фойлнер
3
Симонс
8
Франтц
10
Гебхарт
10
Кийотаке
91
Полтер
4-1-2-1-2
1
Нойер
4
Данте
13
Рафинья
5
ван Бюйтен
5
Алаба
44
Тимощук
8
Кроос
31
Швайнштайгер
10
Шакири
9
Манджукич
13
Мюллер
10
Кийотаке
4
Корчовски
4
Корчовски
10
Кийотаке
91
Полтер
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
91
Полтер
8
Франтц
35
Эссвайн
35
Эссвайн
8
Франтц
13
Рафинья
21
Лам
21
Лам
13
Рафинья
44
Тимощук
88
Мартинес
88
Мартинес
44
Тимощук
9
Манджукич
14
Писарро
14
Писарро
9
Манджукич
Остались в запасе
Нюрнберг
Бавария
29
Россел Нганкам
ЦФ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Роберт Мак
ЛВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
29
Россел Нганкам
ЦФ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Роберт Мак
ЛВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Нюрнберг - Бавария
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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