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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Байер
Бавария - Байер: обзор матча 28 октября 2012
Бавария
28.10.2012, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Байер
77'
М. Манджукич
42'
Ш. Кисслинг
87'
Д. Боатенг (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Байер
90'
Замена
М. Фридрих
️️️️
Г. Кастро
87'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Боатенг
84'
Замена
С. Сэм
️️️️
Ш. Кисслинг
84'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
А. Шюррле
ГОЛ! 1:1!
М. Манджукич
Пас отдал
К. Писарро
77'
Замена
К. Писарро
️️️️
Б. Швайнштайгер
74'
Желтая карточка
Д. Шакири
62'
Замена
А. Роббен
️️️️
Л. Густаво
59'
Желтая карточка
М. Манджукич
57'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Х. Бадштубер
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
А. Шюррле
Желтая карточка
Данте
24'
6'
Желтая карточка
Д. Карвахаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
21
Филипп Лам
(К)
ПЗ
5
Давид Алаба
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Байер
1
Бернд Лено
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
6
Симон Рольфес
(К)
ЛП
7
Штефан Райнарц
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЛФ
20
Андре Шюррле
ЦФ
8
Гонсало Кастро
РФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Бавария
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
38
Карим Беллараби
ПВ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
28
Бадштубер
17
Боатенг
4
Данте
21
Лам
14
Густаво
8
Кроос
31
Швайнштайгер
5
Алаба
9
Манджукич
13
Мюллер
3-2-2-3
1
Лено
8
Бендер
2
Вольшайд
21
Топрак
14
Карвахаль
21
Хосогаи
7
Райнарц
6
Рольфес
8
Кастро
20
Шюррле
11
Кисслинг
14
Густаво
10
Роббен
10
Роббен
14
Густаво
28
Бадштубер
10
Шакири
10
Шакири
28
Бадштубер
31
Швайнштайгер
14
Писарро
14
Писарро
31
Швайнштайгер
8
Кастро
2
Фридрих
2
Фридрих
8
Кастро
20
Шюррле
13
Хегелер
13
Хегелер
20
Шюррле
11
Кисслинг
33
Сэм
33
Сэм
11
Кисслинг
Остались в запасе
Бавария
Байер
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Бавария - Байер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:25 (прямая)
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