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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Наполи
Милан - Наполи: обзор матча 14 апреля 2013
Милан
14.04.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
30'
М. Фламини
33'
Г. Пандев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Наполи
Желтая карточка
Ф. Мексес
89'
89'
Желтая карточка
У. Кампаньяро
86'
Желтая карточка
М. Бритос
Замена
М. Де Шильо
️️️️
И. Абате
86'
Желтая карточка
Д. Паццини
84'
82'
Замена
Э. Калайо
️️️️
К. Маджо
75'
Желтая карточка
Э. Кавани
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Робиньо
74'
73'
Желтая карточка
К. Маджо
Красная карточка
М. Фламини
72'
69'
Замена
П. Армеро
️️️️
М. Гамшик
67'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Г. Пандев
64'
Желтая карточка
М. Де Санктис
Замена
М. Ньянг
️️️️
К. Боатенг
36'
Травма
К. Боатенг
35'
33'
ГОЛ! 1:1!
Г. Пандев
Пас отдал
М. Гамшик
ГОЛ! 1:0!
М. Фламини
Пас отдал
Д. Паццини
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
(К)
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
70
Робиньо
ЛВ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
20
Матье Фламини
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
85
Валон Бехрами
ОП
21
Блерим Джемаили
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Горан Пандев
АП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Милан
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Антонио Ночерино
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
4-3-2-1
32
Аббьяти
19
Констан
25
Сапата
5
Мексес
20
Абате
4
Мунтари
18
Монтоливо
20
Фламини
70
Робиньо
27
Боатенг
11
Паццини
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
3
Бритос
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
85
Бехрами
21
Джемаили
11
Маджо
17
Гамшик
18
Суньига
21
Пандев
10
Кавани
20
Абате
22
Де Шильо
22
Де Шильо
20
Абате
70
Робиньо
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
70
Робиньо
27
Боатенг
99
Ньянг
99
Ньянг
27
Боатенг
17
Гамшик
7
Армеро
7
Армеро
17
Гамшик
21
Пандев
10
Инсинье
10
Инсинье
21
Пандев
11
Маджо
16
Калайо
16
Калайо
11
Маджо
Остались в запасе
Милан
Наполи
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
22
Габриэл
ВР
32
Марко Амелия
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Милан - Наполи
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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