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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Ростов (мол)
Амкар (мол) - Ростов (мол): обзор матча 16 мая 2013
Амкар (мол)
16.05.2013, четверг, 14:30
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
1 : 3
Завершен
Ростов (мол)
76'
Б. Идову
55'
И. Губанов
68'
Н. Николич
71'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Ростов (мол)
90'
+2
Замена
А. Смирнов
️️️️
А. Васильев
90'
+1
Замена
Д. Карташов
️️️️
Х. Байрамян
ГОЛ! 1:3!
Б. Идову
76'
74'
Замена
А. Фандеев
️️️️
М. Гурбанов
71'
ГОЛ! 0:3!
Н. Николич
Замена
Э. Гагиты
️️️️
А. Панцырев
70'
68'
Замена
Н. Николич
️️️️
М. Лепский
Замена
А. Серпокрылов
️️️️
Д. Нийхолт
68'
68'
ГОЛ! 0:2!
Н. Николич
64'
Замена
Н. Васильев
️️️️
Д. Маляка
55'
ГОЛ! 0:1!
И. Губанов
Желтая карточка
А. Панцырев
54'
53'
Желтая карточка
А. Кулишев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
88
Владислав Федотов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
44
Никита Пермяков
ЦЗ
94
Антон Сметанин
ЦЗ
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
36
Александр Панцырев
ЦП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
60
Павел Шувалов
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
66
Игорь Губанов
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
63
Максим Лепский
ЦФ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Амкар (мол)
40
Владимир Трошев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
37
Дмитрий Опачев
ЦП
75
Алексей Серпокрылов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
95
Владислав Шустов
ЦП
73
Эдгар Гагиты
ЦФ
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
44
Антон Смирнов
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
79
Никита Митин
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
23
Неманья Николич
ЦФ
64
Андрей Фандеев
ЦФ
4-2-2-2
88
Федотов
30
Идову
94
Сметанин
33
Шарифи
44
Пермяков
38
Алейников
5
Рябокобыленко
36
Панцырев
32
Нийхолт
10
Матяш
60
Шувалов
3-2-1-2-2
12
Орсаев
45
Лазуткин
68
Зотов
66
Губанов
17
Демченко
4
Васильев
15
Маляка
32
Кулишев
19
Байрамян
70
Гурбанов
63
Лепский
32
Нийхолт
75
Серпокрылов
75
Серпокрылов
32
Нийхолт
36
Панцырев
73
Гагиты
73
Гагиты
36
Панцырев
63
Лепский
23
Николич
23
Николич
63
Лепский
70
Гурбанов
64
Фандеев
64
Фандеев
70
Гурбанов
15
Маляка
96
Васильев
96
Васильев
15
Маляка
4
Васильев
44
Смирнов
44
Смирнов
4
Васильев
19
Байрамян
8
Карташов
8
Карташов
19
Байрамян
Остались в запасе
Амкар (мол)
Ростов (мол)
37
Дмитрий Опачев
ЦП
40
Владимир Трошев
ЦЗ
96
Вадим Чухланцев
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
95
Владислав Шустов
ЦП
Главный тренер
Константин Парамонов
79
Никита Митин
ЦП
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
37
Дмитрий Опачев
ЦП
40
Владимир Трошев
ЦЗ
96
Вадим Чухланцев
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
95
Владислав Шустов
ЦП
Остались в запасе
79
Никита Митин
ЦП
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Амкар (мол) - Ростов (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Бабаев
(Тобольск)
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
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