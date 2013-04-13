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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Ростов (мол)
Рубин (мол) - Ростов (мол): обзор матча 13 апреля 2013
Рубин (мол)
13.04.2013, суббота, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 24 тур
0 : 2
Завершен
Ростов (мол)
31'
М. Лепский
39'
М. Лепский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Ростов (мол)
89'
Замена
А. Фандеев
️️️️
М. Гурбанов
85'
Замена
Г. Козлов
️️️️
М. Лепский
Замена
А. Хабибуллин
️️️️
А. Пащенко
84'
Замена
Я. Малолетков
️️️️
А. Березин
84'
Замена
А. Казанский
️️️️
Н. Лобанов
77'
63'
Замена
Д. Карташов
️️️️
А. Кулишев
Замена
А. Сикоев
️️️️
Б. Шавлохов
59'
Замена
Н. Качарава
️️️️
С. Азмун
46'
Замена
И. Темников
️️️️
Г. Торе
46'
Замена
С. Кисляк
️️️️
Р. Абышов
46'
46'
Замена
Н. Васильев
️️️️
М. Беляев
Желтая карточка
А. Пащенко
45'
Желтая карточка
Б. Шавлохов
44'
43'
Желтая карточка
Х. Байрамян
39'
ГОЛ! 0:2!
М. Лепский
31'
ГОЛ! 0:1!
М. Лепский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
31
Алексей Березин
ВР
42
Дмитрий Бойко
ЦЗ
15
Юрий Литке
ЦЗ
15
Руслан Абышов
ЦЗ
44
Николай Злобин
ПЗ
65
Борис Шавлохов
ЦП
57
Никита Лобанов
ЦП
26
Алексей Пащенко
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
95
Нозим Бабаджанов
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Ростов (мол)
12
Артем Орсаев
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
68
Андрей Зотов
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
63
Максим Лепский
ЦФ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Рубин (мол)
77
Ярослав Малолетков
ВР
30
Айдар Хабибуллин
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
21
Антон Казанский
ЦП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
15
Ника Качарава
ЦФ
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
8
Дмитрий Карташов
ОП
96
Никита Васильев
ПП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
64
Андрей Фандеев
ЦФ
4-4-1-1
31
Березин
42
Бойко
15
Литке
15
Абышов
44
Злобин
65
Шавлохов
26
Пащенко
30
Торе
57
Лобанов
95
Бабаджанов
20
Азмун
3-2-1-2-2
12
Орсаев
68
Зотов
44
Смирнов
6
Беляев
16
Круглов
4
Васильев
15
Маляка
32
Кулишев
19
Байрамян
70
Гурбанов
63
Лепский
26
Пащенко
30
Хабибуллин
30
Хабибуллин
26
Пащенко
57
Лобанов
21
Казанский
21
Казанский
57
Лобанов
31
Березин
77
Малолетков
77
Малолетков
31
Березин
30
Торе
11
Темников
11
Темников
30
Торе
15
Абышов
15
Кисляк
15
Кисляк
15
Абышов
65
Шавлохов
70
Сикоев
70
Сикоев
65
Шавлохов
20
Азмун
15
Качарава
15
Качарава
20
Азмун
32
Кулишев
8
Карташов
8
Карташов
32
Кулишев
6
Беляев
96
Васильев
96
Васильев
6
Беляев
63
Лепский
50
Козлов
50
Козлов
63
Лепский
70
Гурбанов
64
Фандеев
64
Фандеев
70
Гурбанов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Ростов (мол)
Главный тренер
Владимир Ежуров
17
Андрей Демченко
ЛЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
Остались в запасе
17
Андрей Демченко
ЛЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
82
Владислав Суслов
ВР
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Рубин (мол) - Ростов (мол)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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