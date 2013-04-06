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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)
Зенит (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 06 апреля 2013
Зенит (мол)
06.04.2013, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 23 тур
3 : 3
Завершен
Кр. Советов (мол)
15'
А. Гасилин
23'
Д. Богаев
32'
А. Евсеев
34'
А. Делькин
71'
В. Пестрячев
77'
Э. Махмудов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)
90'
+2
Замена
А. Маврин
️️️️
Р. Григорян
90'
+1
Замена
К. Кертанов
️️️️
М. Палиенко
Желтая карточка
А. Иванов
87'
85'
Красная карточка
А. Клягин
Замена
В. Ефимов
️️️️
Д. Богаев
81'
77'
ГОЛ! 3:3!
Э. Махмудов
75'
Желтая карточка
В. Пестрячев
75'
Замена
И. Максимов
️️️️
М. Убайдулаев
71'
ГОЛ! 3:2!
В. Пестрячев
Замена
О. Вербицкас
️️️️
Э. Бадалов
68'
Замена
П. Киреенко
️️️️
А. Гасилин
59'
Замена
А. Панфилов
️️️️
Е. Марков
59'
57'
Желтая карточка
М. Палиенко
51'
Замена
В. Пестрячев
️️️️
А. Бочаров
Замена
Е. Серенков
️️️️
В. Зинков
46'
34'
ГОЛ! 3:1!
А. Делькин
ГОЛ! 3:0!
А. Евсеев
32'
ГОЛ! 2:0!
Д. Богаев
Пас отдал
А. Евсеев
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Гасилин
15'
4'
Желтая карточка
Р. Григорян
Желтая карточка
Е. Марков
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
1
Павел Дронов
ВР
14
Эльвин Бадалов
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
22
Андрей Иванов
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Алексей Гасилин
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Кр. Советов (мол)
1
Денис Вавилин
ВР
2
Сероб Григорян
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
21
Антон Бочаров
ПЗ
33
Александр Клягин
ЦП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
43
Олег Роганов
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
90
Артем Делькин
ЦФ
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
13
Павел Киреенко
ЛВ
60
Евгений Серенков
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
10
Артем Симонян
АП
93
Алексей Панфилов
ЦФ
98
Владислав Ефимов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
1
Олег Баклов
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
73
Александр Маврин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
41
Владимир Пестрячев
ЦФ
3-5-2
1
Дронов
5
Ходжаниязов
78
Чистяков
14
Бадалов
88
Богаев
94
Евсеев
5
Зинков
28
Могилевец
22
Иванов
20
Марков
19
Гасилин
3-5-1-1
1
Вавилин
21
Бочаров
13
Верховцов
2
Григорян
33
Клягин
43
Роганов
28
Григорян
8
Махмудов
99
Убайдулаев
99
Палиенко
90
Делькин
5
Зинков
60
Серенков
60
Серенков
5
Зинков
20
Марков
93
Панфилов
93
Панфилов
20
Марков
19
Гасилин
13
Киреенко
13
Киреенко
19
Гасилин
88
Богаев
98
Ефимов
98
Ефимов
88
Богаев
14
Бадалов
22
Вербицкас
22
Вербицкас
14
Бадалов
21
Бочаров
41
Пестрячев
41
Пестрячев
21
Бочаров
99
Палиенко
18
Кертанов
18
Кертанов
99
Палиенко
28
Григорян
73
Маврин
73
Маврин
28
Григорян
99
Убайдулаев
87
Максимов
87
Максимов
99
Убайдулаев
Остались в запасе
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
10
Артем Симонян
АП
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
1
Олег Баклов
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Остались в запасе
10
Артем Симонян
АП
30
Антон Цветков
ВР
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит (мол) - Кр. Советов (мол)
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Василий Мирошниченко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
МСА Петровский
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