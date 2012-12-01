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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
Анжи (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 01 декабря 2012
Анжи (мол)
01.12.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 18 тур
1 : 0
Завершен
ЦСКА (мол)
71'
С. Сердеров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
Замена
Т. Мусалов
️️️️
И. Корголоев
90'
+3
Желтая карточка
Д. Расулов
88'
Желтая карточка
М. Загиров
87'
Замена
М. Загиров
️️️️
С. Сердеров
86'
Замена
Ю. Удунян
️️️️
И. Сулейманов
82'
80'
Желтая карточка
С. Федотов
78'
Замена
П. Дроздов
️️️️
В. Караваев
ГОЛ! 1:0!
С. Сердеров
71'
64'
Замена
М. Мартусевич
️️️️
Д. Литвинов
Желтая карточка
И. Сулейманов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
80
Исмаил Корголоев
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
38
Магомед Гамидов
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
90
Ласина Траоре
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
ЦСКА (мол)
18
Вячеслав Исупов
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
31
Дмитрий Литвинов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
17
Сергей Середин
ЦФ
11
Николай Дергачев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Анжи (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
34
Гамзат Алданов
ЦП
54
Арсен Гусейнов
ЦП
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
24
Максим Мартусевич
ЦП
2-5-1-2
1
Дженетов
5
Мусалов
44
Курбанов
38
Гамидов
52
Магомедов
24
Расулов
17
Мухаммад
66
Сулейманов
80
Корголоев
28
Сердеров
90
Траоре
3-2-2-1-2
18
Исупов
15
Караваев
33
Адамс
20
Полюткин
8
Федотов
22
Тен
31
Литвинов
40
Бавин
18
Попов
11
Дергачев
17
Середин
66
Сулейманов
44
Удунян
44
Удунян
66
Сулейманов
28
Сердеров
71
Загиров
71
Загиров
28
Сердеров
80
Корголоев
75
Мусалов
75
Мусалов
80
Корголоев
15
Караваев
7
Дроздов
7
Дроздов
15
Караваев
31
Литвинов
24
Мартусевич
24
Мартусевич
31
Литвинов
Остались в запасе
Анжи (мол)
ЦСКА (мол)
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
34
Гамзат Алданов
ЦП
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
54
Арсен Гусейнов
ЦП
Главный тренер
Руслан Агаларов
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
97
Исламхан Гаджиясулов
ВР
34
Гамзат Алданов
ЦП
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
54
Арсен Гусейнов
ЦП
Остались в запасе
1
Илья Помазун
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Анжи (мол) - ЦСКА (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Иван Абросимов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Сокол
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