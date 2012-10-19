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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Кубань (мол)
Зенит (мол) - Кубань (мол): обзор матча 19 октября 2012
Зенит (мол)
19.10.2012, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 12 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (мол)
61'
А. Евсеев
27'
В. Чувилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Кубань (мол)
90'
+3
Замена
А. Аксёнов
️️️️
С. Арзуманов
87'
Желтая карточка
С. Дрампов
Замена
А. Симонян
️️️️
О. Вербицкас
76'
Замена
Е. Марков
️️️️
Д. Чистяков
74'
Замена
П. Могилевец
️️️️
Д. Богаев
65'
61'
Замена
С. Арзуманов
️️️️
В. Чувилов
ГОЛ! 1:1!
А. Евсеев
61'
59'
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
Л. Коноплев
59'
Замена
В. Макаревич
️️️️
Е. Касьянов
54'
Вторая желтая
Ж. Соблиров
Желтая карточка
И. Зуев
51'
Желтая карточка
Д. Богаев
48'
Замена
В. Ефимов
️️️️
Д. Ящук
46'
Замена
В. Зинков
️️️️
А. Каюков
46'
38'
Желтая карточка
Ж. Соблиров
27'
ГОЛ! 0:1!
В. Чувилов
Пас отдал
Е. Касьянов
Замена
С. Ребенко
️️️️
К. Костин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
17
Кирилл Костин
ЦЗ
67
Дмитрий Чертищев
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
23
Алексей Каюков
ЦП
91
Данила Ящук
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
27
Данко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Кубань (мол)
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Иван Князев
ЦЗ
79
Сергей Химов
ЦЗ
70
Виктор Щучкин
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
5
Каха Халваши
ЦП
7
Левон Коноплев
ЦП
61
Артем Геворкян
ЦФ
91
Евгений Касьянов
ЦФ
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
75
Степан Ребенко
ЦЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
10
Артем Симонян
АП
9
Сергей Цыганов
ЦФ
98
Владислав Ефимов
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Кубань (мол)
66
Максим Швагирев
ВР
87
Вячеслав Макаревич
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
73
Сергей Арзуманов
ЦП
88
Александр Аксёнов
ЦП
80
Руслан Гомлешко
ЦП
99
Игорь Бойков
ЦФ
4-5-1
30
Цветков
17
Костин
58
Зуев
78
Чистяков
67
Чертищев
91
Ящук
94
Евсеев
88
Богаев
22
Вербицкас
23
Каюков
27
Лазович
3-3-2-2
1
Байчора
70
Щучкин
55
Соблиров
75
Дрампов
15
Князев
8
Чувилов
79
Химов
5
Халваши
7
Коноплев
91
Касьянов
61
Геворкян
22
Вербицкас
10
Симонян
10
Симонян
22
Вербицкас
91
Ящук
98
Ефимов
98
Ефимов
91
Ящук
17
Костин
75
Ребенко
75
Ребенко
17
Костин
88
Богаев
28
Могилевец
28
Могилевец
88
Богаев
23
Каюков
5
Зинков
5
Зинков
23
Каюков
78
Чистяков
20
Марков
20
Марков
78
Чистяков
91
Касьянов
87
Макаревич
87
Макаревич
91
Касьянов
7
Коноплев
44
Журавлев
44
Журавлев
7
Коноплев
8
Чувилов
73
Арзуманов
73
Арзуманов
8
Чувилов
Арзуманов
88
Аксёнов
88
Аксёнов
Арзуманов
Остались в запасе
Зенит (мол)
Кубань (мол)
9
Сергей Цыганов
ЦФ
88
Максим Рудаков
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
80
Руслан Гомлешко
ЦП
99
Игорь Бойков
ЦФ
66
Максим Швагирев
ВР
Остались в запасе
9
Сергей Цыганов
ЦФ
88
Максим Рудаков
ВР
Остались в запасе
80
Руслан Гомлешко
ЦП
99
Игорь Бойков
ЦФ
66
Максим Швагирев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Зенит (мол) - Кубань (мол)
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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