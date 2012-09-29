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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
ЦСКА (мол) - Динамо (мол): обзор матча 29 сентября 2012
ЦСКА (мол)
29.09.2012, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 10 тур
0 : 1
Завершен
Динамо (мол)
57'
О. Баккал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
90'
+1
Желтая карточка
О. Баккал
Желтая карточка
С. Федотов
90'
+1
Желтая карточка
Н. Дергачев
74'
Желтая карточка
А. Попов
67'
65'
Замена
С. Терехов
️️️️
Р. Еремеев
Замена
Г. Багдасарян
️️️️
К. Инсунг
61'
57'
ГОЛ! 0:1!
О. Баккал
53'
Желтая карточка
Д. Колодин
Замена
А. Заболотный
️️️️
К. Базелюк
51'
46'
Замена
П. Соломатин
️️️️
П. Нехайчик
46'
Замена
А. Иванов
️️️️
Н. Сергеев
Замена
С. Середин
️️️️
Р. Нетфуллин
46'
Замена
А. Попов
️️️️
П. Дроздов
44'
Желтая карточка
П. Дроздов
42'
36'
Желтая карточка
А. Ильин
29'
Желтая карточка
П. Нехайчик
18'
Желтая карточка
Р. Еремеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
7
Павел Дроздов
ЦЗ
20
Антон Полюткин
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
11
Николай Дергачев
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Динамо (мол)
54
Егор Генералов
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
9
Иван Соловьев
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
13
Роман Еремеев
ЦП
35
Александр Ильин
ЦП
17
Отман Баккал
ЦП
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
ЦСКА (мол)
14
Вадим Карпов
ВР
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
18
Артем Попов
ПВ
94
Георгий Багдасарян
ЦФ
17
Сергей Середин
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Динамо (мол)
35
Роман Халанчук
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Антон Иванов
ЦЗ
18
Артем Каташевский
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Помазун
7
Дроздов
20
Полюткин
5
Васин
22
Тен
8
Федотов
52
Нетфуллин
7
Засеев
77
Инсунг
10
Базелюк
11
Дергачев
3-5-1-1
54
Генералов
5
Сергеев
5
Евсеев
8
Колодин
33
Нехайчик
13
Еремеев
35
Ильин
17
Баккал
9
Соловьев
17
Комисов
26
Отставнов
77
Инсунг
94
Багдасарян
94
Багдасарян
77
Инсунг
52
Нетфуллин
17
Середин
17
Середин
52
Нетфуллин
7
Дроздов
18
Попов
18
Попов
7
Дроздов
10
Базелюк
91
Заболотный
91
Заболотный
10
Базелюк
5
Сергеев
17
Иванов
17
Иванов
5
Сергеев
13
Еремеев
32
Терехов
32
Терехов
13
Еремеев
33
Нехайчик
31
Соломатин
31
Соломатин
33
Нехайчик
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Динамо (мол)
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
99
Михаил Жабкин
ЦФ
18
Артем Каташевский
ЦП
35
Роман Халанчук
ВР
Остались в запасе
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
14
Вадим Карпов
ВР
Остались в запасе
99
Михаил Жабкин
ЦФ
18
Артем Каташевский
ЦП
35
Роман Халанчук
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча ЦСКА (мол) - Динамо (мол)
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Октябрь
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