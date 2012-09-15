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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Краснодар (мол)
Анжи (мол) - Краснодар (мол): обзор матча 15 сентября 2012
Анжи (мол)
15.09.2012, суббота, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар (мол)
49'
С. Сердеров
90'
О. Самсонов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Краснодар (мол)
90'
Замена
П. Марушко
️️️️
Н. Чхапелия
90'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Самсонов
Желтая карточка
И. Корголоев
89'
86'
Желтая карточка
А. Ерохин
81'
Замена
О. Самсонов
️️️️
Е. Шипицин
76'
Замена
М. Гарипов
️️️️
И. Петров
Замена
И. Корголоев
️️️️
И. Сулейманов
70'
Замена
Т. Мусалов
️️️️
М. Загиров
65'
Желтая карточка
И. Сулейманов
60'
Замена
Г. Магомедов
️️️️
Ш. Мирзаев
50'
ГОЛ! 1:0!
С. Сердеров
49'
46'
Замена
И. Ламбарский
️️️️
Х. Аппаев
46'
Замена
А. Ерохин
️️️️
М. Ермаков
46'
Замена
А. Синицын
️️️️
Е. Городов
Желтая карточка
М. Мусалов
45'
43'
Желтая карточка
Х. Аппаев
38'
Замена
М. Серегин
️️️️
С. Хмелевской
8'
Желтая карточка
О. Михайлов
Желтая карточка
С. Сердеров
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
26
Азамат Джиоев
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Магомед Мусалов
ЛЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
38
Магомед Гамидов
ЦП
66
Ислам Сулейманов
ЦП
24
Джамал Расулов
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
71
Магомедзагир Загиров
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Руслан Агаларов
Краснодар (мол)
1
Евгений Городов
ВР
67
Олег Михайлов
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
59
Максим Ермаков
ЦП
21
Хасан Ахриев
ЦП
7
Ника Чхапелия
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
25
Евгений Шипицин
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Зоран Тешович
Анжи (мол)
1
Мехти Дженетов
ВР
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
75
Тагир Мусалов
ЛП
80
Исмаил Корголоев
ЦП
52
Гасан Магомедов
ЦП
34
Гамзат Алданов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
Краснодар (мол)
88
Андрей Синицын
ВР
45
Марат Гарипов
ЦП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
36
Олег Самсонов
ПП
53
Павел Марушко
ЦФ
15
Максим Серегин
ЦФ
3-3-4
26
Джиоев
5
Мусалов
44
Курбанов
44
Удунян
38
Гамидов
66
Сулейманов
24
Расулов
92
Мирзаев
99
Абдулавов
28
Сердеров
71
Загиров
3-1-5-1
1
Городов
13
Марков
67
Михайлов
2
Хмелевской
5
Морозов
59
Ермаков
7
Чхапелия
10
Петров
25
Шипицин
21
Ахриев
14
Аппаев
66
Сулейманов
80
Корголоев
80
Корголоев
66
Сулейманов
92
Мирзаев
52
Магомедов
52
Магомедов
92
Мирзаев
71
Загиров
75
Мусалов
75
Мусалов
71
Загиров
7
Чхапелия
53
Марушко
53
Марушко
7
Чхапелия
2
Хмелевской
15
Серегин
15
Серегин
2
Хмелевской
10
Петров
45
Гарипов
45
Гарипов
10
Петров
1
Городов
88
Синицын
88
Синицын
1
Городов
14
Аппаев
19
Ламбарский
19
Ламбарский
14
Аппаев
59
Ермаков
21
Ерохин
21
Ерохин
59
Ермаков
25
Шипицин
36
Самсонов
36
Самсонов
25
Шипицин
Остались в запасе
Анжи (мол)
Краснодар (мол)
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
34
Гамзат Алданов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Зоран Тешович
Остались в запасе
63
Карам Байсонгуров
ЦЗ
34
Гамзат Алданов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
1
Мехти Дженетов
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Руслан Агаларов
Главный тренер
Зоран Тешович
Статистика матча Анжи (мол) - Краснодар (мол)
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Информация о матче
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