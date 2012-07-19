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Славен Белупо - Портадаун
Славен Белупо - Портадаун: обзор матча 19 июля 2012
Славен Белупо
19.07.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
6 : 0
Ответный матч – 4 : 2
Завершен
Портадаун
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Славен Белупо - Портадаун
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0
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Матчи команд
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
- : -
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Славен Белупо
1 : 5
18.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Славен Белупо
4 : 1
11.10.2026
Риека
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 16 тур
Колрейн
- : -
13.11.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 15 тур
Портадаун
1 : 1
07.11.2026
Баллимина Юнайтед
Северная Ирландия. Премьершип, 14 тур
Ларн
1 : 0
30.10.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 13 тур
Портадаун
1 : 2
23.10.2026
Линфилд
Северная Ирландия. Премьершип, 12 тур
Клифтонвилл
1 : 2
17.10.2026
Портадаун
Северная Ирландия. Премьершип, 11 тур
Портадаун
0 : 0
09.10.2026
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2022.01.18 21:10
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Агенты отреагировали на интерес «Локомотива» к игроку молодежной сборной Хорватии
2025.11.01 08:58
«Локомотив» готов потратить 7 миллионов на хорватского таланта
2025.10.29 15:15
3
Агент Каймакова: «Интерес из России по-прежнему есть. Михаил может стать топ-футболистом»
2022.06.23 12:10
«Крылья Советов» и еще два клуба РПЛ интересуются Каймаковым из «Славена»
2022.05.31 16:40
«Химки» объявили о переходе полузащитника «Славена» Главчича. Контракт – до 2024 года
2022.01.18 21:10
1
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