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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Балтика
Урал - Балтика: обзор матча 22 апреля 2013
Урал
22.04.2013, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
52'
Э. Манучарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Балтика
Замена
А. Ревякин
️️️️
Э. Манучарян
90'
+3
Замена
К. Скрыльников
️️️️
Н. Сафрониди
85'
72'
Замена
А. Гацко
️️️️
М. Скавыш
Замена
Ч. Лунгу
️️️️
Г. Асеведо
66'
Замена
М. Семакин
️️️️
А. Щаницин
64'
59'
Замена
А. Сальников
️️️️
Г. Чиркин
54'
Желтая карточка
М. Скавыш
ГОЛ! 1:0!
Э. Манучарян
Пас отдал
А. Бочков
52'
Желтая карточка
И. Дранников
33'
Желтая карточка
М. Вьештица
29'
26'
Желтая карточка
М. Вотинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
34
Денис Тумасян
(К)
ЦЗ
16
Милан Вьештица
ЦЗ
4
Иван Дранников
ПЗ
70
Николай Сафрониди
ЛВ
25
Андрей Бочков
ОП
30
Герсон Асеведо
ОП
13
Александр Щаницин
АП
2
Спартак Гогниев
АП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
55
Владислав Крючков
ПЗ
8
Григорий Чиркин
(К)
ОП
20
Алексейс Вишняковс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
45
Максим Вотинов
ПВ
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Урал
16
Дмитрий Яшин
ВР
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
78
Семен Помогаев
ЦП
36
Константин Скрыльников
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
47
Андрей Сальников
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
4-2-3-1
22
Кот
7
Данцев
34
Тумасян
16
Вьештица
4
Дранников
25
Бочков
30
Асеведо
70
Сафрониди
2
Гогниев
13
Щаницин
10
Манучарян
4-1-2-1-2
88
Шелия
55
Крючков
81
Зимулька
23
Васильев
89
Стоцкий
8
Чиркин
20
Вишняковс
17
Зюзинс
45
Вотинов
15
Скавыш
8
Сысуев
10
Манучарян
25
Ревякин
25
Ревякин
10
Манучарян
70
Сафрониди
36
Скрыльников
36
Скрыльников
70
Сафрониди
13
Щаницин
14
Семакин
14
Семакин
13
Щаницин
30
Асеведо
10
Лунгу
10
Лунгу
30
Асеведо
8
Чиркин
47
Сальников
47
Сальников
8
Чиркин
15
Скавыш
17
Гацко
17
Гацко
15
Скавыш
Остались в запасе
Урал
Балтика
78
Семен Помогаев
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Павел Гусев
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
1
Александр Колинько
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
78
Семен Помогаев
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
22
Антон Кобялко
ЦФ
Остались в запасе
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
1
Александр Колинько
ВР
18
Кирилл Марущак
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
Главный тренер
Павел Гусев
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Урал - Балтика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
"Спорт" 16:55 (прямая)
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