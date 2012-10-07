Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Шахтер
Металлист - Шахтер: обзор матча 07 октября 2012
Металлист
07.10.2012, воскресенье, 20:30
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
26'
Г. Мхитарян
41'
Илсиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Шахтер
81'
Желтая карточка
А. Кучер
73'
Замена
Д. Коста
️️️️
Фернандиньо
Желтая карточка
Д. Кристальдо
68'
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
Тайсон
65'
64'
Замена
Эдуардо
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
В. Шарпар
60'
56'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Илсиньо
Замена
Виллиан
️️️️
Х. Мануэль Торрес
46'
Замена
В. Шарпар
️️️️
С. Пшеничных
44'
Травма
С. Пшеничных
42'
41'
ГОЛ! 0:2!
Илсиньо
Пас отдал
Виллиан
36'
Желтая карточка
Фернандиньо
26'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Фернандиньо
21'
Желтая карточка
Виллиан
Желтая карточка
С. Бланко
19'
16'
Пенальти не реализован!
Виллиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
29
Александр Горяинов
(К)
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
19
Сергей Пшеничных
ЛП
19
Хуан Мануэль Торрес
ОП
5
Олег Шелаев
ОП
10
Клейтон Хавьер
ЦП
7
Хосе Соса
ПП
11
Тайсон
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Металлист
81
Владимир Дишленкович
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
10
Марлос
ПВ
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
11
Виллиан
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
11
Дуглас Коста
ЛВ
19
Алексей Гай
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
31
Дентиньо
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4-2-3-1
29
Горяинов
13
Фининьо
4
Березовчук
18
Гуйе
3
Вильягра
19
Торрес
5
Шелаев
19
Пшеничных
10
Хавьер
7
Соса
11
Тайсон
4-3-2-1
30
Пятов
33
Срна
50
Кучер
27
Кривцов
13
Шевчук
22
Мхитарян
3
Хюбшман
5
Фернандиньо
77
Илсиньо
10
Виллиан
4
Адриано
19
Пшеничных
11
Шарпар
11
Шарпар
19
Пшеничных
11
Тайсон
9
Кристальдо
9
Кристальдо
11
Тайсон
19
Торрес
11
Виллиан
11
Виллиан
19
Торрес
77
Илсиньо
11
Тейшейра
11
Тейшейра
77
Илсиньо
5
Фернандиньо
11
Коста
11
Коста
5
Фернандиньо
4
Адриано
9
Эдуардо
9
Эдуардо
4
Адриано
Остались в запасе
Металлист
Шахтер
81
Владимир Дишленкович
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Марлос
ПВ
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
81
Владимир Дишленкович
ВР
6
Марко Торсильери
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Марлос
ПВ
Остались в запасе
31
Дентиньо
ЦФ
1
Антон Каниболоцкий
ВР
19
Алексей Гай
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Металлист - Шахтер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Годулян
(Одесса)
Стадион:
ОСК Металлист
Новости команд
Все
Металлист
Шахтер
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Исполнилось 35 лет легендарному голу Мостового, когда он поиздевался над защитниками «Металлиста»
2025.04.21 18:07
14
Экс-защитник «Зенита» Ракицкий сыграл за «Металлист» в товарищеском матче
2022.03.28 12:30
6
Девушка экс-игрока «Металлиста» Кристальдо показала следы избиения футболистом
2019.11.29 19:24
12
Кулаков – после гола «Локомотиву»: «Последний раз забивал пять лет назад в «Металлисте»
2018.11.23 23:58
1
Бывший хавбек «Металлиста» может перейти в «Виторию»
2017.01.08 10:44
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+