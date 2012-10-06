Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Черноморец
Мариуполь - Черноморец: обзор матча 06 октября 2012
Мариуполь
06.10.2012, суббота, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Черноморец
18'
А. Чижов
66'
В. Федотов
61'
С. Политыло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Черноморец
90'
+3
Желтая карточка
Д. Васин
90'
+2
Желтая карточка
Л. Бурдужан
86'
Замена
Д. Васин
️️️️
Ф. Джа Джедже
85'
Замена
А. Диденко
️️️️
К. Ковальчук
Замена
С. Яворский
️️️️
К. Ярошенко
81'
Желтая карточка
Н. Ищенко
72'
Замена
К. Кравченко
️️️️
Р. Фомин
67'
ГОЛ! 2:1!
В. Федотов
66'
64'
Желтая карточка
Э. Бакай
63'
Замена
Э. Бакай
️️️️
В. Балашов
61'
ГОЛ! 1:1!
С. Политыло
Пас отдал
Ф. Джа Джедже
ГОЛ! 1:0!
А. Чижов
Пас отдал
В. Федотов
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
12
Рустам Худжамов
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
99
Давид Таргамадзе
ЛП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
30
Торнике Окриашвили
ЦП
19
Руслан Фомин
ЦФ
Главный тренер
Иван Балан
Черноморец
22
Дмитрий Безотосный
ВР
70
Андерсон Минейро
ЛЗ
5
Маркус Бергер
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
21
Иван Бобко
ЛВ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
9
Франк Джа Джедже
АП
27
Виталий Балашов
АП
31
Лучан Бурдужан
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Руслан Кисиль
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
24
Константин Кравченко
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Черноморец
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
16
Тиаго Терроссо
ЦП
19
Элис Бакай
АП
9
Анатолий Диденко
ЦФ
39
Денис Васин
ЦФ
4-5-1
12
Худжамов
5
Путивцев
32
Ищенко
91
Бутко
33
Чижов
99
Таргамадзе
19
Федотов
24
Гречишкин
30
Окриашвили
99
Ярошенко
19
Фомин
4-2-3-1
22
Безотосный
22
Зубейко
5
Бергер
14
Фонтанелло
70
Минейро
8
Ковальчук
89
Политыло
9
Джа Джедже
27
Балашов
21
Бобко
31
Бурдужан
99
Ярошенко
13
Яворский
13
Яворский
99
Ярошенко
19
Фомин
24
Кравченко
24
Кравченко
19
Фомин
27
Балашов
19
Бакай
19
Бакай
27
Балашов
8
Ковальчук
9
Диденко
9
Диденко
8
Ковальчук
9
Джа Джедже
39
Васин
39
Васин
9
Джа Джедже
Остались в запасе
Мариуполь
Черноморец
14
Руслан Кисиль
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Иван Балан
16
Тиаго Терроссо
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
14
Руслан Кисиль
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
70
Сергей Шевчук
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Остались в запасе
16
Тиаго Терроссо
ЦП
44
Евгений Паст
ВР
2
Петр Ковальчук
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
Главный тренер
Иван Балан
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Мариуполь - Черноморец
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
- : -
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Черноморец
1 : 2
10.10.2026
Харьков
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
Новости команд
Все
Мариуполь
Черноморец
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
«Кудровка» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Кудровки» и «Черноморца Одесса» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Заря» – «Черноморец»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
«Черноморец» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Черноморец Одесса» – «Харьков»: кто победит в матче 8 тура Премьер-лиги Украины 2026/2027
9 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+