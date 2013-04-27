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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Вест Хэм
Манчестер Сити - Вест Хэм: обзор матча 27 апреля 2013
Манчестер Сити
27.04.2013, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
2 : 1
Завершен
Вест Хэм
27'
С. Агуэро
83'
Я. Туре
90+3'
Э. Кэрролл
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вест Хэм
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Э. Кэрролл
Замена
К. Туре
️️️️
С. Насри
87'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
К. Тевес
84'
ГОЛ! 2:0!
Я. Туре
Пас отдал
С. Насри
83'
81'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
К. Нолан
80'
Замена
К. Коул
️️️️
Д. О'Брайен
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
77'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Сильва
77'
76'
Желтая карточка
Д. О'Брайен
69'
Желтая карточка
Д. Коллисон
65'
Замена
Д. Коллисон
️️️️
Р. Важ Те
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
С. Насри
27'
19'
Желтая карточка
Э. Кэрролл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Венсан Компани
(К)
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
18
Гарет Бэрри
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
21
Давид Сильва
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
17
Джой О'Брайен
ЛЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
23
Уинстон Рид
(К)
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛВ
19
Гари О'Нил
ОП
17
Мухамед Диаме
ОП
4
Кевин Нолан
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Вест Хэм
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Нобл
ЦП
12
Джо Коул
АП
10
Джек Коллисон
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
3
Клиши
4
Компани
15
Лескотт
5
Сабалета
14
Насри
42
Туре
18
Бэрри
21
Сильва
10
Агуэро
32
Тевес
4-2-1-2-1
22
Яскилайнен
55
Демель
39
Коллинс
23
Рид
17
О'Брайен
19
О'Нил
17
Диаме
4
Нолан
12
Важ Те
16
Джарвис
9
Кэрролл
14
Насри
2
Туре
2
Туре
14
Насри
32
Тевес
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
32
Тевес
21
Сильва
20
Милнер
20
Милнер
21
Сильва
4
Нолан
31
Тэйлор
31
Тэйлор
4
Нолан
12
Важ Те
10
Коллисон
10
Коллисон
12
Важ Те
17
О'Брайен
24
Коул
24
Коул
17
О'Брайен
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вест Хэм
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
16
Марк Нобл
ЦП
12
Джо Коул
АП
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Манчестер Сити - Вест Хэм
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:40 (прямая)
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