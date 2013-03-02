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Саутгемптон - Куинз Парк Рейнджерс
Саутгемптон - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 02 марта 2013
Саутгемптон
02.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
45+1'
Г. Рамирес
14'
Л. Реми
77'
Д. Ботройд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Куинз Парк Рейнджерс
90'
Замена
Фабио
️️️️
Д. Ботройд
77'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ботройд
Пас отдал
Д. Хойлетт
75'
Замена
Р. Грин
️️️️
Ж. Сезар
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
Г. Рамирес
75'
Замена
Л. Шоу
️️️️
Д. Фокс
57'
54'
Замена
Д. Дженас
️️️️
Э. Гранеро
Желтая карточка
Ж. Фонте
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
Г. Рамирес
45'
+1
45'
Желтая карточка
А. Траоре
Замена
Д. Родригес
️️️️
А. Лаллана
43'
24'
Желтая карточка
С. Мбиа
17'
Желтая карточка
Д. Ботройд
14'
ГОЛ! 0:1!
Л. Реми
Пас отдал
П. Джи Сун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Артур Боруц
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
2
Арман Траоре
ЛЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
АП
23
Джей Ботройд
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
21
Жули
ЛП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
12
Джейми Макки
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
4-1-2-2-1
1
Боруц
4
Йошида
6
Фонте
13
Фокс
17
Клайн
14
Шнейдерлен
40
Панчеон
4
Корк
10
Лаллана
11
Рамирес
17
Ламберт
4-2-3-1
20
Сезар
3
Босингва
6
Хилл
4
Самба
2
Траоре
23
Гранеро
25
Мбиа
23
Ботройд
30
Хойлетт
33
Пак Джи Сун
14
Реми
13
Фокс
23
Шоу
23
Шоу
13
Фокс
11
Рамирес
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
11
Рамирес
10
Лаллана
16
Родригес
16
Родригес
10
Лаллана
20
Сезар
31
Грин
31
Грин
20
Сезар
23
Ботройд
2
Фабио
2
Фабио
23
Ботройд
23
Гранеро
16
Дженас
16
Дженас
23
Гранеро
Остались в запасе
Саутгемптон
Куинз Парк Рейнджерс
1
Келвин Дэвис
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
21
Жули
ЛП
10
Стивен Дэвис
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
5
Недум Онуоха
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
1
Келвин Дэвис
ВР
16
Фрейзер Ричардсон
ЦЗ
21
Жули
ЛП
10
Стивен Дэвис
ЦП
Остались в запасе
5
Недум Онуоха
ЦЗ
12
Джейми Макки
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Саутгемптон - Куинз Парк Рейнджерс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Сент-Мэри
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