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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Вест Бромвич
Арсенал - Вест Бромвич: обзор матча 08 декабря 2012
Арсенал
08.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
26'
М. Артета (П)
64'
М. Артета (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Вест Бромвич
Замена
Л. Подольски
️️️️
С. Касорла
88'
Замена
Т. Росицки
️️️️
Жервиньо
81'
78'
Желтая карточка
С. Рид
Замена
Ф. Коклен
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
77'
76'
Замена
М. Розенберг
️️️️
З. Гера
Желтая карточка
П. Мертезакер
66'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Артета
64'
62'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
П. Одемвингие
58'
Желтая карточка
К. Брант
54'
Желтая карточка
Й. Ольссон
Желтая карточка
О. Жиру
54'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Артета
26'
7'
Замена
Г. Попов
️️️️
Л. Риджуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Джек Уилшир
ОП
8
Микель Артета
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЛЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
20
Золтан Гера
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ОП
7
Джеймс Моррисон
ОП
11
Крис Брант
ПП
27
Питер Одемвингие
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Вест Бромвич
12
Люк Дэниэльс
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
4-2-2-1-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Мертезакер
4
Вермален
3
Санья
10
Уилшир
8
Артета
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
27
Жервиньо
9
Жиру
4-2-2-2
13
Майхилл
18
Рид
36
Маколи
13
Ольссон
24
Риджуэлл
21
Мулумбу
7
Моррисон
11
Брант
20
Гера
7
Лонг
27
Одемвингие
21
Окслэд-Чемберлен
13
Коклен
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
27
Жервиньо
10
Росицки
10
Росицки
27
Жервиньо
8
Касорла
10
Подольски
10
Подольски
8
Касорла
24
Риджуэлл
3
Попов
3
Попов
24
Риджуэлл
20
Гера
9
Розенберг
9
Розенберг
20
Гера
27
Одемвингие
9
Лукаку
9
Лукаку
27
Одемвингие
Остались в запасе
Арсенал
Вест Бромвич
1
Эмилиано Мартинес
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
12
Люк Дэниэльс
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Стив Кларк
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Остались в запасе
12
Люк Дэниэльс
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Стив Кларк
Статистика матча Арсенал - Вест Бромвич
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 18:55 (прямая)
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