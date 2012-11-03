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Вест Хэм - Манчестер Сити
Вест Хэм - Манчестер Сити: обзор матча 03 ноября 2012
Вест Хэм
03.11.2012, суббота, 21:30
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Манчестер Сити
88'
Замена
С. Синклейр
️️️️
С. Насри
Замена
Д. Спенс
️️️️
Д. Коллинс
84'
83'
Замена
Х. Гарсия
️️️️
К. Тевес
Желтая карточка
Д. МакКартни
81'
Замена
К. Коул
️️️️
Э. Кэрролл
76'
Замена
Г. О'Нил
️️️️
М. Диаме
70'
68'
Замена
С. Агуэро
️️️️
М. Балотелли
Желтая карточка
Й. Бенаюн
61'
Желтая карточка
Д. Коллинс
55'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
17
Мухамед Диаме
ОП
16
Марк Нобл
ОП
4
Кевин Нолан
ЦП
51
Йосси Бенаюн
ПП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
2
Коло Туре
ПЗ
42
Яя Туре
(К)
ЦП
18
Гарет Бэрри
ЦП
32
Карлос Тевес
АП
14
Самир Насри
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
37
Лео Чемберс
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
19
Гари О'Нил
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
20
Модибо Майга
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-2-3-1
22
Яскилайнен
3
МакКартни
23
Рид
39
Коллинс
17
О'Брайен
17
Диаме
16
Нобл
16
Джарвис
4
Нолан
51
Бенаюн
9
Кэрролл
4-3-1-2
1
Харт
2
Туре
22
Настасич
4
Компани
3
Клиши
14
Насри
18
Бэрри
42
Туре
32
Тевес
45
Балотелли
10
Джеко
39
Коллинс
12
Спенс
12
Спенс
39
Коллинс
17
Диаме
19
О'Нил
19
О'Нил
17
Диаме
9
Кэрролл
24
Коул
24
Коул
9
Кэрролл
32
Тевес
6
Хави Гарсия
6
Хави Гарсия
32
Тевес
14
Насри
7
Синклейр
7
Синклейр
14
Насри
45
Балотелли
10
Агуэро
10
Агуэро
45
Балотелли
Остались в запасе
Вест Хэм
Манчестер Сити
37
Лео Чемберс
ЦЗ
1
Рафаэль Шпигель
ВР
38
Роберт Халл
ПП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
37
Лео Чемберс
ЦЗ
1
Рафаэль Шпигель
ВР
38
Роберт Халл
ПП
20
Модибо Майга
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 20:55 (прямая)
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