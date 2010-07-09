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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк: обзор матча 09 июля 2010
Чикаго Файр
09.07.2010, пятница, 00:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
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Статистика матча Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк
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0
Матчи команд
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США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
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США. МЛС, 35 тур
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01.11.2026
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США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
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25.10.2026
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Нью-Инглэнд Революшн
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18.10.2026
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США. МЛС, 1/16 финала
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США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
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2 : 1
01.11.2026
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США. МЛС, 33 тур
Остин
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29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
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