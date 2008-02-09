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Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Кот-д'Ивуар
Гана - Кот-д'Ивуар: обзор матча 09 февраля 2008
Гана
09.02.2008, суббота, 20:00
Кубок Африканских Наций
4 : 2
Завершен
Кот-д'Ивуар
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гана - Кот-д'Ивуар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 1
02.06.2026
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Кот-д'Ивуар
Товарищеские матчи. Сборные
Кот-д'Ивуар
0 : 1
03.10.2026
Камерун
Чемпионат мира, 1/16 финала
Кот-д'Ивуар
1 : 2
30.06.2026
Норвегия
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Германия
2 : 1
20.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 1 тур
Кот-д'Ивуар
1 : 0
15.06.2026
Эквадор
Информация о матче
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