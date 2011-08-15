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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Портленд
Динамо Хьюстон - Портленд: обзор матча 15 августа 2011
Динамо Хьюстон
15.08.2011, понедельник, 00:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Портленд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Динамо Хьюстон - Портленд
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0
0
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0
0
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
Стадион:
Робертсон Стэдиум
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Динамо Хьюстон
Портленд
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
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2 августа
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23 июля
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У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
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2025.07.31 10:38
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«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
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23 июля
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Маскерано ответил, почему Месси пропустил матч «Интера Майами»
2025.03.05 23:47
Гарсия раскрыл экс-спартаковца, с которым советовался перед трансфером в Россию
2025.02.08 22:38
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18 мая
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2025.07.31 10:38
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МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
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2019.08.03 13:23
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