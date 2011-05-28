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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Филадельфия Юнион
Торонто - Филадельфия Юнион: обзор матча 28 мая 2011
Торонто
28.05.2011, суббота, 00:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 6
Завершен
Филадельфия Юнион
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Торонто - Филадельфия Юнион
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0
0
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0
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
- : -
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 31 тур
Филадельфия Юнион
2 : 2
17.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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Торонто
Филадельфия Юнион
Месси накричал на судью в проигранном матче с «Торонто»
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