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Амкар-Пермь - Динамо
Амкар-Пермь - Динамо: обзор матча 05 апреля 2013
Амкар-Пермь
05.04.2013, пятница, 17:00
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
29'
Г. Пеев (П)
71'
К. Нобоа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Динамо
90'
+3
Замена
С. Давыдов
️️️️
К. Кураньи
86'
Замена
Я. Яншер
️️️️
Б. Джуджак
83'
Желтая карточка
А. Юсупов
Замена
В. Камеш
️️️️
Н. Бурмистров
73'
71'
ГОЛ! 1:1!
К. Нобоа
Желтая карточка
А. Семенов
70'
45'
+1
Желтая карточка
М. Ломич
45'
Желтая карточка
К. Нобоа
45'
Желтая карточка
К. Кураньи
36'
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Епуряну
29'
Желтая карточка
А. Епуряну
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Пеев
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Георги Пеев
(К)
ЦП
40
Благо
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
(К)
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
1
Сергей Волков
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-3-2-1
1
Герус
3
Мияилович
13
Семенов
79
Черенчиков
14
Сираков
18
Коломейцев
14
Васильев
7
Пеев
40
Благо
18
Бурмистров
99
Канунников
3-2-4-1
1
Шунин
24
Епуряну
13
Гранат
6
Фернандес
4
Чичерин
32
Ломич
10
Джуджак
4
Юсупов
16
Нобоа
29
Игнатович
22
Кураньи
18
Бурмистров
33
Камеш
33
Камеш
18
Бурмистров
24
Епуряну
41
Сапета
41
Сапета
24
Епуряну
10
Джуджак
89
Яншер
89
Яншер
10
Джуджак
22
Кураньи
10
Давыдов
10
Давыдов
22
Кураньи
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Динамо
57
Александр Селихов
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
1
Сергей Волков
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
1
Сергей Волков
ЦФ
10
Игорь Пикущак
ЦФ
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Амкар-Пермь - Динамо
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 16:45 (прямая)
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