Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Ростов
Динамо - Ростов: обзор матча 30 марта 2013
Динамо
30.03.2013, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
27'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Ростов
Замена
Я. Яншер
️️️️
Б. Джуджак
90'
+2
80'
Замена
Е. Стариков
️️️️
Э. Чеснаускис
Замена
А. Епуряну
️️️️
И. Соловьев
77'
71'
Замена
Я. Голенда
️️️️
Д. Кириченко
Замена
П. Игнатович
️️️️
П. Соломатин
62'
60'
Замена
К. Гуелор Канга
️️️️
Д. Лазович
ГОЛ! 1:0!
К. Кураньи
Пас отдал
Б. Джуджак
27'
24'
Желтая карточка
Д. Лазович
7'
Желтая карточка
Т. Калачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
6
Леандро Фернандес
(К)
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
31
Павел Соломатин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Ростов
1
Стипе Плетикоса
(К)
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
42
Сиянда Ксулу
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
15
Владимир Кисенков
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Александр Гацкан
ОП
7
Александр Шешуков
ОП
2
Тимофей Калачев
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Динамо
21
Роман Березовский
ВР
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Ростов
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
4-4-2
1
Шунин
32
Ломич
6
Фернандес
13
Гранат
4
Чичерин
9
Соловьев
16
Нобоа
4
Юсупов
10
Джуджак
31
Соломатин
22
Кураньи
4-2-2-2
1
Плетикоса
15
Кисенков
42
Ксулу
0
Дьяков
3
Гетигежев
8
Гацкан
7
Шешуков
2
Калачев
88
Чеснаускис
10
Кириченко
27
Лазович
9
Соловьев
24
Епуряну
24
Епуряну
9
Соловьев
31
Соломатин
29
Игнатович
29
Игнатович
31
Соломатин
10
Джуджак
89
Яншер
89
Яншер
10
Джуджак
27
Лазович
8
Канга
8
Канга
27
Лазович
88
Чеснаускис
87
Стариков
87
Стариков
88
Чеснаускис
10
Кириченко
16
Голенда
16
Голенда
10
Кириченко
Остались в запасе
Динамо
Ростов
21
Роман Березовский
ВР
26
Люк Уилкшир
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
21
Роман Березовский
ВР
26
Люк Уилкшир
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Дан Петреску
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Динамо - Ростов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Воронцов Алексей (г. Ярославль)
Лунёв Алексей (г. Новосибирск)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
Новости команд
Все
Динамо
Ростов
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
6
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
8
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
Вчера, 13:50
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
Вчера, 11:27
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
27
Ловчев вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только три команды
Вчера, 14:29
8
Бывший тренер «Динамо» сменит Галактионова в «Локомотиве»
12 ноября
8
Аршавин призвал игроков покидать Россию
12 ноября
52
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
12 ноября
8
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
11 ноября
7
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
6
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
Вчера, 13:50
2
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
Вчера, 11:27
2
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
12 ноября
27
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+