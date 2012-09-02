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Динамо - Кубань (ЛФЛ)
Динамо - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 02 сентября 2012
Динамо
02.09.2012, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
45+2'
К. Нобоа
65'
А. Фидлер
90+3'
А. Озбилиз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Кубань (ЛФЛ)
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
А. Озбилиз
Пас отдал
А. Ионов
90'
+2
Желтая карточка
И. Бальде
Замена
З. Мисимович
️️️️
И. Семшов
88'
Замена
П. Нехайчик
️️️️
Б. Джуджак
76'
73'
Замена
И. Попов
️️️️
М. Пиццелли
Замена
К. Кураньи
️️️️
М. Ломич
70'
65'
ГОЛ! 1:1!
А. Фидлер
63'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
Д. Цораев
Желтая карточка
Б. Джуджак
61'
ГОЛ! 1:0!
К. Нобоа
Пас отдал
М. Ломич
45'
+2
Желтая карточка
И. Семшов
44'
26'
Желтая карточка
А. Козлов
Желтая карточка
А. Юсупов
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
23
Гордон Шильденфельд
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
32
Марко Ломич
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
10
Балаж Джуджак
ПП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
55
Владислав Кулик
(К)
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
9
Маркос Пиццелли
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
71
Ивелин Попов
ЦП
23
Арас Озбилиз
ЦП
11
Марко Уренья
ЦФ
4-5-1
1
Шунин
13
Гранат
6
Фернандес
23
Шильденфельд
4
Чичерин
32
Ломич
16
Нобоа
20
Семшов
4
Юсупов
10
Джуджак
9
Кокорин
4-2-2-1-1
31
Беленов
34
Козлов
5
Армаш
5
Деальберт
15
Жавнерчик
55
Кулик
10
Фидлер
6
Цораев
9
Пиццелли
11
Ионов
6
Бальде
10
Джуджак
33
Нехайчик
33
Нехайчик
10
Джуджак
20
Семшов
8
Мисимович
8
Мисимович
20
Семшов
32
Ломич
22
Кураньи
22
Кураньи
32
Ломич
9
Пиццелли
71
Попов
71
Попов
9
Пиццелли
6
Цораев
23
Озбилиз
23
Озбилиз
6
Цораев
Остались в запасе
Динамо
Кубань (ЛФЛ)
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
Главный тренер
Дан Петреску
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
11
Марко Уренья
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игор Лоло
ЛЗ
26
Зелао
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
11
Марко Уренья
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Динамо - Кубань (ЛФЛ)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Голубев Николай (г. Санкт-Петербург) Демешко Игорь (г. Химки)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш Футбол" 15:45 (прямая)
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