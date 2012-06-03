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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Зимбабве - Гвинея
Зимбабве - Гвинея: обзор матча 03 июня 2012
Зимбабве
03.06.2012, воскресенье, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа G, 1 тур
0 : 1
Завершен
Гвинея
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Зимбабве - Гвинея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 1
30.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
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Зимбабве
2 : 3
29.12.2025
ЮАР
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
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