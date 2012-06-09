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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Замбия - Гана
Замбия - Гана: обзор матча 09 июня 2012
Замбия
09.06.2012, суббота, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа D, 2 тур
1 : 0
Завершен
Гана
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Замбия - Гана
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0
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0
Матчи команд
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
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22.12.2025
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Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
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Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
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Гана
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28.06.2026
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Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Информация о матче
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