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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Кабо-Верде - Тунис
Кабо-Верде - Тунис: обзор матча 09 июня 2012
Кабо-Верде
09.06.2012, суббота, 21:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
Тунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кабо-Верде - Тунис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Информация о матче
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