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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Сьерра-Леоне - Кабо-Верде
Сьерра-Леоне - Кабо-Верде: обзор матча 02 июня 2012
Сьерра-Леоне
02.06.2012, суббота, 20:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка, группа B, 1 тур
2 : 1
Завершен
Кабо-Верде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сьерра-Леоне - Кабо-Верде
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 1
30.03.2026
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сьерра-Леоне
0 : 1
08.10.2025
Буркина-Фасо
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1/16 финала
Аргентина
3 : 2
04.07.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Уругвай
2 : 2
22.06.2026
Кабо-Верде
Чемпионат мира, 1 тур
Испания
0 : 0
15.06.2026
Кабо-Верде
Товарищеские матчи. Сборные
Кабо-Верде
3 : 0
06.06.2026
Бермудские острова
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