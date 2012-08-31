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Расписание матчей
Суперкубок УЕФА
Челси - Атлетико
Челси - Атлетико: обзор матча 31 августа 2012
Челси
31.08.2012, пятница, 22:45
Суперкубок УЕФА
1 : 4
Завершен
Атлетико
75'
Г. Кэхилл
6'
Р. Фалькао
19'
Р. Фалькао
45'
Р. Фалькао
60'
Ж. Миранда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Атлетико
Замена
Р. Бертранд
️️️️
Э. Коул
90'
87'
Замена
Э. Белезоглу
️️️️
Р. Фалькао
Замена
Д. Старридж
️️️️
Х. Мата
82'
81'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Коке
ГОЛ! 1:4!
Г. Кэхилл
75'
60'
ГОЛ! 0:4!
Ж. Миранда
Пас отдал
М. Суарес
57'
Замена
К. Родригес
️️️️
Адриан
Замена
Оскар
️️️️
Рамирес
46'
45'
ГОЛ! 0:3!
Р. Фалькао
Пас отдал
А. Туран
Желтая карточка
Б. Иванович
28'
19'
ГОЛ! 0:2!
Р. Фалькао
Пас отдал
Коке
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Габи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Эден Азар
АП
7
Рамирес
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
20
Адриан
ЛВ
6
Коке
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
66
Арда Туран
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
8
Оскар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
7
Кристиан Родригес
ЛП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
4-2-3-1
1
Чех
3
Коул
4
Луис
20
Иванович
24
Кэхилл
8
Лэмпард
12
Оби Микел
64
Мата
10
Азар
7
Рамирес
9
Торрес
3-2-2-2-1
1
Куртуа
4
Суарес
13
Миранда
2
Годин
20
Хуанфран
16
Луис
6
Коке
14
Габи
66
Туран
20
Адриан
9
Фалькао
3
Коул
5
Бертранд
5
Бертранд
3
Коул
7
Рамирес
8
Оскар
8
Оскар
7
Рамирес
64
Мата
15
Старридж
15
Старридж
64
Мата
20
Адриан
7
Родригес
7
Родригес
20
Адриан
9
Фалькао
25
Белезоглу
25
Белезоглу
9
Фалькао
6
Коке
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Коке
Остались в запасе
Челси
Атлетико
22
Росс Тернбулл
ВР
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
28
Силвиу
ЛЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Челси - Атлетико
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:30 (прямая)
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