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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Англия - Сан-Марино
Англия - Сан-Марино: обзор матча 12 октября 2012
Англия
12.10.2012, пятница, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
5 : 0
Завершен
Сан-Марино
35'
У. Руни (П)
37'
Д. Уэлбек
69'
У. Руни
71'
Д. Уэлбек
77'
А. Окслэд-Чемберлен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Сан-Марино
83'
Замена
С. Баччиокки
️️️️
Ф. Витаиоли
78'
Замена
А. Сельва
️️️️
Д. Эзекиель Ринальди
ГОЛ! 5:0!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
Т. Клеверли
77'
75'
Замена
Л. Бускарини
️️️️
М. Коппини
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
У. Руни
73'
ГОЛ! 4:0!
Д. Уэлбек
Пас отдал
Т. Клеверли
71'
ГОЛ! 3:0!
У. Руни
69'
Замена
Д. Шелви
️️️️
М. Кэррик
66'
65'
Желтая карточка
Д. Эзекиель Ринальди
ГОЛ! 2:0!
Д. Уэлбек
37'
35'
Желтая карточка
А. Симончини
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Руни
35'
Замена
А. Леннон
️️️️
Т. Уолкотт
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джо Харт
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
16
Фил Ягиелка
ЦЗ
15
Гари Кэхилл
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
11
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
19
Том Клеверли
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
14
Тео Уолкотт
ПВ
10
Уэйн Руни
ЦФ
14
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
6
Давиде Симончини
ЦЗ
5
Кристиан Бролли
ЦЗ
0
Энрико Чибелли
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Англия
13
Фрэйзер Форстер
ВР
0
Джон Радди
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джеймс Милнер
ЦП
19
Аарон Леннон
ПП
19
Адам Джонсон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Сан-Марино
0
Федерико Валентини
ВР
13
Симоне Баччиокки
ЦЗ
13
Лоренцо Бускарини
ЦЗ
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
0
Фабио Боллини
ЦП
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
0
Мануэль Марани
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
20
Анди Сельва
ЦФ
4-3-1-2
1
Харт
3
Бэйнс
16
Ягиелка
15
Кэхилл
2
Уокер
11
Окслэд-Чемберлен
19
Клеверли
16
Кэррик
14
Уолкотт
14
Уэлбек
10
Руни
3-2-5
23
Симончини
13
Делла Валле
6
Симончини
5
Бролли
4
Витаиоли
3
Палацци
0
Чибелли
8
Коппини
14
Червеллини
8
Гасперони
19
Ринальди
16
Кэррик
4
Шелви
4
Шелви
16
Кэррик
14
Уолкотт
19
Леннон
19
Леннон
14
Уолкотт
10
Руни
9
Кэрролл
9
Кэрролл
10
Руни
4
Витаиоли
13
Баччиокки
13
Баччиокки
4
Витаиоли
8
Коппини
13
Бускарини
13
Бускарини
8
Коппини
19
Ринальди
20
Сельва
20
Сельва
19
Ринальди
Остались в запасе
Англия
Сан-Марино
13
Фрэйзер Форстер
ВР
0
Джон Радди
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
19
Адам Джонсон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
0
Мануэль Марани
ЦФ
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
0
Фабио Боллини
ЦП
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
0
Федерико Валентини
ВР
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Остались в запасе
13
Фрэйзер Форстер
ВР
0
Джон Радди
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
15
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джолеон Лескотт
ЦЗ
4
Джеймс Милнер
ЦП
19
Адам Джонсон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Остались в запасе
0
Мануэль Марани
ЦФ
18
Пьер-Филиппо Мацца
ЦЗ
0
Фабио Боллини
ЦП
20
Дамиано Ваннуччи
ЦП
0
Федерико Валентини
ВР
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Статистика матча Англия - Сан-Марино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
- : -
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Информация о матче
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