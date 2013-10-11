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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Украина - Польша
Украина - Польша: обзор матча 11 октября 2013
Украина
11.10.2013, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
1 : 0
Завершен
Польша
63'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Польша
Желтая карточка
Е. Хачериди
90'
+4
Замена
Р. Безус
️️️️
Эдмар
90'
+2
Замена
О. Гусев
️️️️
А. Ярмоленко
89'
81'
Желтая карточка
Л. Шукала
78'
Желтая карточка
С. Пешко
76'
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Левандовски
64'
Замена
А. Миржеевски
️️️️
М. Клих
ГОЛ! 1:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Е. Коноплянка
63'
Замена
М. Девич
️️️️
Р. Зозуля
61'
60'
Замена
С. Пешко
️️️️
В. Собота
Желтая карточка
Я. Ракицкий
55'
Желтая карточка
Эдмар
8'
Желтая карточка
Т. Степаненко
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
20
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
3
Евгений Хачериди
ЦЗ
17
Артем Федецкий
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
14
Руслан Ротань
(К)
ОП
21
Эдмар
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
8
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Польша
12
Артур Боруц
ВР
6
Гжегож Войтковяк
ЛЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
5
Вальдемар Собота
ЛП
6
Мариуш Левандовски
ОП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Матеуш Клих
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Форналак
Украина
1
Максим Коваль
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
18
Роман Безус
ЦП
9
Николай Морозюк
ЦП
18
Алексей Гай
ЦП
2
Денис Дедечко
ЦП
9
Олег Гусев
ПП
6
Александр Ковпак
ЦФ
22
Марко Девич
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
7
Якуб Ржежничак
ЦЗ
21
Марцин Василевски
ЦЗ
19
Петр Целебан
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
10
Петр Зелински
ЦП
7
Юджен Полански
ЦП
18
Адриан Миржеевски
АП
15
Павел Вшолек
ПВ
19
Артур Собич
ЦФ
4-2-2-1-1
12
Пятов
13
Шевчук
20
Ракицкий
3
Хачериди
17
Федецкий
6
Степаненко
14
Ротань
21
Эдмар
7
Ярмоленко
10
Коноплянка
8
Зозуля
4-2-3-1
12
Боруц
4
Шукала
15
Глик
3
Енджейчик
6
Войтковяк
6
Левандовски
10
Крыховяк
16
Блащиковски
23
Клих
5
Собота
9
Левандовски
21
Эдмар
18
Безус
18
Безус
21
Эдмар
7
Ярмоленко
9
Гусев
9
Гусев
7
Ярмоленко
8
Зозуля
22
Девич
22
Девич
8
Зозуля
5
Собота
17
Пешко
17
Пешко
5
Собота
6
Левандовски
10
Зелински
10
Зелински
6
Левандовски
23
Клих
18
Миржеевски
18
Миржеевски
23
Клих
Остались в запасе
Украина
Польша
1
Максим Коваль
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
9
Николай Морозюк
ЦП
18
Алексей Гай
ЦП
2
Денис Дедечко
ЦП
6
Александр Ковпак
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
15
Павел Вшолек
ПВ
1
Войцех Щесны
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
7
Якуб Ржежничак
ЦЗ
21
Марцин Василевски
ЦЗ
19
Петр Целебан
ЦЗ
7
Юджен Полански
ЦП
19
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Дариуш Форналак
Остались в запасе
1
Максим Коваль
ВР
23
Рустам Худжамов
ВР
16
Виталий Мандзюк
ПЗ
4
Анатолий Тимощук
ОП
9
Николай Морозюк
ЦП
18
Алексей Гай
ЦП
2
Денис Дедечко
ЦП
6
Александр Ковпак
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Остались в запасе
15
Павел Вшолек
ПВ
1
Войцех Щесны
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
7
Якуб Ржежничак
ЦЗ
21
Марцин Василевски
ЦЗ
19
Петр Целебан
ЦЗ
7
Юджен Полански
ЦП
19
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Михаил Фоменко
Главный тренер
Дариуш Форналак
Статистика матча Украина - Польша
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
- : -
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Венгрия
0 : 1
25.09.2026
Украина
Товарищеские матчи. Сборные
Дания
2 : 1
07.06.2026
Украина
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
ОСК Металлист
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