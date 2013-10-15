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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Португалия - Люксембург
Португалия - Люксембург: обзор матча 15 октября 2013
Португалия
15.10.2013, вторник, 21:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
3 : 0
Завершен
Люксембург
29'
С. Варела
36'
Нани
78'
Э. Поштига
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Люксембург
82'
Замена
М. Мартино
️️️️
Д. Да Мота
81'
Желтая карточка
Д. Да Мота
ГОЛ! 3:0!
Э. Поштига
Пас отдал
Ж. Моутинью
78'
Замена
Антунеш
️️️️
Ф. Коэнтрау
76'
70'
Желтая карточка
Л. Жерсон
Желтая карточка
Ф. Коэнтрау
64'
60'
Замена
Р. Петерс
️️️️
Б. Паял
Замена
Э. Серену
️️️️
Р. Кошта
59'
Замена
У. Алмейда
️️️️
М. Велозу
58'
Желтая карточка
Жозуэ
48'
46'
Замена
А. Луиси
️️️️
С. Бенси
41'
Желтая карточка
К. Филлипс
ГОЛ! 2:0!
Нани
Пас отдал
Ж. Моутинью
36'
ГОЛ! 1:0!
С. Варела
Пас отдал
Ж. Моутинью
29'
27'
Красная карточка
О. Йоахим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
0
Андре Алмейда
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
4
Мигель Велозу
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Жозуэ
АП
23
Элдер Поштига
ЦФ
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Люксембург
1
Жонатан Жубер
ВР
14
Том Латерца
ЛЗ
7
Крис Филлипс
ЦЗ
10
Бен Паял
ОП
18
Лоран Янс
ЦП
3
Матиас Йениш
ЦП
17
Марио Мутш
ЦП
7
Ларс Жерсон
ЦП
11
Стефано Бенси
ЦФ
13
Орельен Йоахим
ЦФ
9
Даниэль Да Мота
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Португалия
22
Бету
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
13
Антунеш
ЦЗ
14
Роланду
ЦЗ
13
Энрике Серену
ЦЗ
17
Брума
ЛВ
6
Куштодиу
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
0
Андре Мартинш
ЦП
16
Пицци
АП
9
Эдер
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Люксембург
12
Марк Обервайс
ВР
15
Массимо Мартино
ЦЗ
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
0
Янник Бастос
ЦП
6
Рене Петерс
ЦП
22
Антонио Луиси
ПВ
4-2-2-2
1
Патрисиу
0
Коэнтрау
0
Кошта
4
Нету
0
Алмейда
4
Велозу
8
Моутинью
17
Нани
18
Жозуэ
18
Варела
23
Поштига
2-1-4-3
1
Жубер
7
Филлипс
14
Латерца
10
Паял
3
Йениш
17
Мутш
7
Жерсон
18
Янс
9
Да Мота
13
Йоахим
11
Бенси
0
Коэнтрау
13
Антунеш
13
Антунеш
0
Коэнтрау
0
Кошта
13
Серену
13
Серену
0
Кошта
4
Велозу
9
Алмейда
9
Алмейда
4
Велозу
9
Да Мота
15
Мартино
15
Мартино
9
Да Мота
10
Паял
6
Петерс
6
Петерс
10
Паял
11
Бенси
22
Луиси
22
Луиси
11
Бенси
Остались в запасе
Португалия
Люксембург
17
Брума
ЛВ
22
Бету
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
14
Роланду
ЦЗ
6
Куштодиу
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
0
Андре Мартинш
ЦП
16
Пицци
АП
9
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
12
Марк Обервайс
ВР
0
Янник Бастос
ЦП
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
17
Брума
ЛВ
22
Бету
ВР
12
Антони Лопеш
ВР
14
Роланду
ЦЗ
6
Куштодиу
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
0
Андре Мартинш
ЦП
16
Пицци
АП
9
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Обервайс
ВР
0
Янник Бастос
ЦП
4
Эрик Хоффманн
ЦЗ
4
Кевин Мальже
ЦЗ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Португалия - Люксембург
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
- : -
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Информация о матче
Главный судья:
Бюлент Йылдырым
(Анкара)
Стадион:
Сидад де Коимбра
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