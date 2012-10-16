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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Румыния - Нидерланды
Румыния - Нидерланды: обзор матча 16 октября 2012
Румыния
16.10.2012, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
1 : 4
Завершен
Нидерланды
40'
Ч. Марика
9'
Д. Ленс
29'
Б. Мартинс-Инди
45+2'
Р. ван дер Ваарт (П)
86'
Р. ван Перси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Нидерланды
88'
Замена
Э. Элиа
️️️️
Д. Ленс
86'
ГОЛ! 1:4!
Р. ван Перси
Пас отдал
Л. Нарсинг
84'
Желтая карточка
Н. Де Йонг
83'
Желтая карточка
Д. Ленс
Желтая карточка
Р. Рац
82'
77'
Замена
И. Афеллай
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
А. Муту
️️️️
Г. Теодор Грозав
75'
Замена
А. Попа
️️️️
Г. Торже
66'
Замена
К. Лазэр
️️️️
А. Бурчану
61'
53'
Желтая карточка
К. Строотман
Желтая карточка
Г. Тамаш
45'
+2
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 1:2!
Ч. Марика
40'
29'
ГОЛ! 0:2!
Б. Мартинс-Инди
Пас отдал
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
А. Бурчану
16'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ленс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
0
Габриэль Тамаш
ЦЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
0
Александру Бурчану
ОП
0
Георге Теодор Грозав
ЦП
11
Габриэль Торже
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
19
Богдан Станку
ЦФ
0
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Нидерланды
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Джон Хейтинга
ЦЗ
0
Рон Влаар
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
12
Рикардо ван Рейн
ЦЗ
7
Джермейн Ленс
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
6
Найджел Де Йонг
ЦП
0
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
17
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
4
Срджан Лукин
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
0
Костин Лазэр
ЦП
11
Рэзван Кочиш
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
10
Адриан Муту
ЦФ
Нидерланды
22
Михел Ворм
ВР
22
Кеннет Вермеер
ВР
15
Ник Виргевер
ЦЗ
13
Франку Дуглас
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
16
Йорди Класи
ЦП
20
Урби Эмануэльсон
ЦП
21
Эльеро Элиа
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-1-3-2
12
Тэтэрушану
3
Рац
15
Гоян
21
Кирикеш
0
Тамаш
0
Бурчану
0
Грозав
11
Торже
8
Пинтилий
0
Марика
19
Станку
4-3-1-2
1
Стекеленбург
0
Влаар
4
Мартинс-Инди
12
ван Рейн
3
Хейтинга
7
Ленс
16
Строотман
6
Де Йонг
0
ван дер Ваарт
9
ван Перси
17
Нарсинг
0
Бурчану
0
Лазэр
0
Лазэр
0
Бурчану
11
Торже
20
Попа
20
Попа
11
Торже
0
Грозав
10
Муту
10
Муту
0
Грозав
7
Ленс
21
Элиа
21
Элиа
7
Ленс
0
ван дер Ваарт
8
Афеллай
8
Афеллай
0
ван дер Ваарт
Остались в запасе
Румыния
Нидерланды
4
Срджан Лукин
ЦЗ
1
Костел Пантилимон
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
11
Рэзван Кочиш
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
22
Михел Ворм
ВР
22
Кеннет Вермеер
ВР
15
Ник Виргевер
ЦЗ
13
Франку Дуглас
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
16
Йорди Класи
ЦП
20
Урби Эмануэльсон
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
4
Срджан Лукин
ЦЗ
1
Костел Пантилимон
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
16
Флорин Гардош
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
11
Рэзван Кочиш
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
8
Александру Кипчиу
ЦФ
Остались в запасе
22
Михел Ворм
ВР
22
Кеннет Вермеер
ВР
15
Ник Виргевер
ЦЗ
13
Франку Дуглас
ЦЗ
0
Дэрил Янмат
ЦЗ
16
Йорди Класи
ЦП
20
Урби Эмануэльсон
ЦП
0
Дирк Кейт
ПП
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Румыния - Нидерланды
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
- : -
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Информация о матче
Стадион:
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