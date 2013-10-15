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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швеция - Германия
Швеция - Германия: обзор матча 15 октября 2013
Швеция
15.10.2013, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа C
3 : 5
Завершен
Германия
6'
Т. Хюсен
42'
А. Качаниклич
69'
Т. Хюсен
45'
М. Озил
53'
М. Гетце
57'
А. Шюррле
66'
А. Шюррле
76'
А. Шюррле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Германия
Замена
П. Вернблум
️️️️
О. Тойвонен
84'
82'
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
М. Озил
79'
Желтая карточка
Б. Хеведес
76'
ГОЛ! 3:5!
А. Шюррле
Пас отдал
Т. Кроос
75'
Замена
Б. Хеведес
️️️️
М. Крузе
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
А. Качаниклич
73'
72'
Желтая карточка
М. Крузе
ГОЛ! 3:4!
Т. Хюсен
Пас отдал
С. Ларссон
69'
66'
ГОЛ! 2:4!
А. Шюррле
Пас отдал
М. Гетце
64'
Желтая карточка
М. Хуммельс
Замена
А. Свенссон
️️️️
Р. Эльм
58'
57'
ГОЛ! 2:3!
А. Шюррле
53'
ГОЛ! 2:2!
М. Гетце
Пас отдал
М. Озил
46'
Замена
М. Гетце
️️️️
Т. Мюллер
45'
ГОЛ! 2:1!
М. Озил
ГОЛ! 2:0!
А. Качаниклич
Пас отдал
К. Чельстрем
42'
32'
Желтая карточка
А. Шюррле
Желтая карточка
М. Ольссон
29'
ГОЛ! 1:0!
Т. Хюсен
Пас отдал
С. Ларссон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
12
Йохан Виланд
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
0
Пер Нильссон
ЦЗ
3
Микаэль Антонссон
ЦЗ
18
Мартин Ольссон
ЦЗ
6
Расмус Эльм
ОП
20
Ола Тойвонен
ЦП
11
Александер Качаниклич
ЦП
9
Ким Чельстрем
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
0
Тобиас Хюсен
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
0
Филипп Лам
ПЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
7
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Месут Озил
АП
13
Томас Мюллер
ЦФ
23
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Швеция
1
Андреас Исакссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Адам Йоханссон
ЛЗ
0
Пер Карлссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
16
Понтус Вернблум
ОП
21
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Андерс Свенссон
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
14
Александер Герндт
ЦФ
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Рене Адлер
ВР
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
11
Марио Гетце
АП
0
Сидней Сэм
ПП
4-1-4-1
12
Виланд
5
Бенгтссон
3
Антонссон
18
Ольссон
0
Нильссон
6
Эльм
20
Тойвонен
9
Чельстрем
7
Ларссон
11
Качаниклич
0
Хюсен
3-4-1-2
1
Нойер
0
Лам
5
Хуммельс
17
Боатенг
8
Кроос
9
Шюррле
7
Швайнштайгер
7
Янсен
10
Озил
23
Крузе
13
Мюллер
20
Тойвонен
16
Вернблум
16
Вернблум
20
Тойвонен
11
Качаниклич
21
Дурмаз
21
Дурмаз
11
Качаниклич
6
Эльм
8
Свенссон
8
Свенссон
6
Эльм
10
Озил
7
Дракслер
7
Дракслер
10
Озил
23
Крузе
4
Хеведес
4
Хеведес
23
Крузе
13
Мюллер
11
Гетце
11
Гетце
13
Мюллер
Остались в запасе
Швеция
Германия
1
Андреас Исакссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Адам Йоханссон
ЛЗ
0
Пер Карлссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
14
Александер Герндт
ЦФ
Главный тренер
Эрик Хамрен
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Рене Адлер
ВР
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
0
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Йоахим Лев
Остались в запасе
1
Андреас Исакссон
ВР
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
18
Адам Йоханссон
ЛЗ
0
Пер Карлссон
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
22
Эркан Зенгин
ЛП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
14
Александер Герндт
ЦФ
Остались в запасе
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
12
Рене Адлер
ВР
0
Пер Мертезакер
ЦЗ
14
Хайко Вестерманн
ЦЗ
0
Сидней Сэм
ПП
Главный тренер
Эрик Хамрен
Главный тренер
Йоахим Лев
Статистика матча Швеция - Германия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
- : -
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Чемпионат мира, 1/16 финала
Франция
3 : 0
01.07.2026
Швеция
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Френдс Арена
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