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Спартак-Нальчик - Сатурн
Спартак-Нальчик - Сатурн: обзор матча 15 марта 2008
Спартак-Нальчик
15.03.2008, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Сатурн
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Статистика матча Спартак-Нальчик - Сатурн
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Матчи команд
Спартак-Нальчик
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Спартак-Нальчик
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03.10.2026
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Сатурн
1 : 3
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
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Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Цветнов А.
Турбин Е. (оба - Москва)
Делегат:
А.Бутенко (Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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