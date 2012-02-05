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Расписание матчей
Кубок Африки
Габон - Мали
Габон - Мали: обзор матча 05 февраля 2012
Габон
05.02.2012, воскресенье, 20:00
Кубок Африканских Наций, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Мали
55'
Э. Мулунгуи
84'
М. Майга
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Габон - Мали
ГОЛ!
С. Кейта
4:5
ГОЛ!
Б. Траоре
4:4
ГОЛ!
С. Канте
4:3
ГОЛ!
М. Ятабаре
4:2
ГОЛ!
Ш. Диабате
4:1
ГОЛ!
Б. Экюэль-Манга
4:0
Пенальти не реализован!
П. Обамеянг
ГОЛ!
Э. Мулунгуи
3:0
ГОЛ!
Б. Зита
2:0
ГОЛ!
А. Бийого Поко
1:0
Замена
Б. Зита
️️️️
Л. Мадинда
103'
Замена
Л. Палун
️️️️
С. Мубамба
Желтая карточка
М. Майга
ГОЛ! 1:1!
М. Майга
Желтая карточка
Э. Муэле
Замена
Ш. Диабате
️️️️
С. Соу
Желтая карточка
Ф. До Марколино
Замена
Ф. До Марколино
️️️️
Д. Кузен
Замена
М. Ятабаре
️️️️
А. Траоре
ГОЛ! 1:0!
Э. Мулунгуи
Желтая карточка
Д. Диаките
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Габон
1
Дидье Овоно
ВР
3
Эдмонд Муэле
ЦЗ
22
Чарли Муссоно
ЦЗ
17
Мойсе Бру Апанга
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
18
Седрик Мубамба
ЛВ
17
Андре Бийого Поко
ЦП
11
Леви Мадинда
ЦП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
9
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
10
Даниэль Кузен
ЦФ
Мали
16
Сумбейла Диаките
ВР
3
Адама Тамбура
ЛЗ
2
Осман Берте
ЛЗ
5
Седрик Канте
ЦЗ
20
Самба Диаките
ЦП
15
Бакайе Траоре
ЦП
21
Абду Траоре
ЦП
18
Самба Соу
ЦП
12
Сейду Кейта
ЦП
15
Дрисса Диаките
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Габон
23
Ив Битсеки
ВР
16
Янн Бидонга
ВР
0
Родриге Мундунга
ЦЗ
15
Анри Ндонг
ЦЗ
4
Реми Эбанега
ЦЗ
8
Ллойд Палун
ЦЗ
2
Георгес Амбуруэт
ЦЗ
7
Стефан Н'Гуэма
ЦП
0
Седрик Буссугу
ЦП
13
Бруно Зита
ЦП
0
Рогю Мейе
ЦП
20
Фабрис До Марколино
ЦФ
Мали
22
Альмами Согоба
ВР
1
Умар Сиссоко
ВР
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
19
Сиди Коне
ЦЗ
8
Сулейман Кейта
ЦП
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
7
Мустафа Ятабаре
ЦФ
9
Шейк Диабате
ЦФ
4-2-1-3
1
Овоно
3
Муэле
17
Апанга
5
Экюэль-Манга
22
Муссоно
17
Бийого Поко
11
Мадинда
18
Мубамба
10
Кузен
9
Обамеянг
11
Мулунгуи
3-5-1-1
16
Диаките
3
Тамбура
5
Канте
2
Берте
15
Траоре
18
Соу
12
Кейта
15
Диаките
21
Траоре
20
Диаките
20
Майга
10
Кузен
20
До Марколино
20
До Марколино
10
Кузен
18
Мубамба
8
Палун
8
Палун
18
Мубамба
11
Мадинда
13
Зита
13
Зита
11
Мадинда
21
Траоре
7
Ятабаре
7
Ятабаре
21
Траоре
18
Соу
9
Диабате
9
Диабате
18
Соу
Остались в запасе
Габон
Мали
0
Родриге Мундунга
ЦЗ
7
Стефан Н'Гуэма
ЦП
0
Седрик Буссугу
ЦП
15
Анри Ндонг
ЦЗ
4
Реми Эбанега
ЦЗ
23
Ив Битсеки
ВР
16
Янн Бидонга
ВР
2
Георгес Амбуруэт
ЦЗ
0
Рогю Мейе
ЦП
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
22
Альмами Согоба
ВР
8
Сулейман Кейта
ЦП
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
1
Умар Сиссоко
ВР
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
19
Сиди Коне
ЦЗ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Остались в запасе
0
Родриге Мундунга
ЦЗ
7
Стефан Н'Гуэма
ЦП
0
Седрик Буссугу
ЦП
15
Анри Ндонг
ЦЗ
4
Реми Эбанега
ЦЗ
23
Ив Битсеки
ВР
16
Янн Бидонга
ВР
2
Георгес Амбуруэт
ЦЗ
0
Рогю Мейе
ЦП
Остались в запасе
21
Махамаду Н'Диайе
ЦЗ
5
Идрисса Кулибали
ЦЗ
22
Альмами Согоба
ВР
8
Сулейман Кейта
ЦП
8
Мохамед Калилу Траоре
ЦП
1
Умар Сиссоко
ВР
23
Усмане Кулибали
ЦЗ
2
Абдулайе Майга
ЦЗ
19
Сиди Коне
ЦЗ
11
Гарра Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Ален Жиресс
Статистика матча Габон - Мали
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
Габон
Кубок африканских наций, 3 тур
Габон
2 : 3
31.12.2025
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций, 2 тур
Габон
2 : 3
28.12.2025
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1 тур
Камерун
1 : 0
24.12.2025
Габон
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
17.12.2025
Габон
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
0 : 0
31.03.2026
Мали
Кубок африканских наций, 1/4 финала
Мали
0 : 1
09.01.2026
Сенегал
Информация о матче
Стадион:
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