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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
ЦСКА - Фехервар
ЦСКА - Фехервар: обзор матча 30 января 2012
ЦСКА
30.01.2012, понедельник, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Фехервар
15'
А. Муса
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЦСКА - Фехервар
Замена
Т. Вашко
️️️️
В. Соуза
Замена
Д. Васильевич
️️️️
Б. Тот
Замена
Э. Брандао
️️️️
В. Балуфо Фернандес
Замена
Э. Рахимич
️️️️
П. Вернблум
Замена
Р. Солноки
️️️️
Ж. Силва
Замена
Ш. Торгелле
️️️️
Н. Николич
Замена
С. Сердеров
️️️️
З. Тошич
Замена
Е. Алдонин
️️️️
А. Дзагоев
Замена
А. Полонкай
️️️️
Н. Митрович
Замена
Д. Шандор
️️️️
И. Ковач
Замена
А. Гостоньи
️️️️
А. Гьюрчо
Замена
В. Апостолопулос
️️️️
М. Канейра
Замена
Д. Шемберас
️️️️
К. Набабкин
Замена
С. Ревякин
️️️️
С. Чепчугов
ГОЛ! 1:0!
А. Муса
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
77
Ким Инсунг
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Фехервар
40
Младен Божович
ВР
7
Жефф Силва
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
4
Марку Канейра
ПЗ
2
Альваро Брачи
ПЗ
22
Никола Митрович
ЦП
1
Балаж Тот
ЦП
20
Вальтер Балуфо Фернандес
ЦП
10
Иштван Ковач
ЦП
11
Неманья Николич
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
25
Элвир Рахимич
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
20
Евгений Алдонин
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Фехервар
30
Роланд Солноки
ЦЗ
5
Василиос Апостолопулос
ЦЗ
0
Тамаш Вашко
ЦЗ
11
Дьердь Шандор
ЦП
8
Аттила Полонкай
ЦП
6
Душан Васильевич
ЦП
18
Андраш Гостоньи
ЦП
9
Эвандро Брандао
ЦФ
28
Шандор Торгелле
ЦФ
4-1-2-3
1
Чепчугов
42
Щенников
6
Березуцкий
4
Игнашевич
14
Набабкин
19
Вернблум
66
Дзагоев
10
Мамаев
7
Муса
77
Инсунг
18
Тошич
4-4-2
40
Божович
2
Брачи
7
Силва
5
Соуза
4
Канейра
1
Тот
20
Балуфо Фернандес
10
Ковач
22
Митрович
9
Гьюрчо
11
Николич
1
Чепчугов
71
Ревякин
71
Ревякин
1
Чепчугов
19
Вернблум
25
Рахимич
25
Рахимич
19
Вернблум
14
Набабкин
5
Шемберас
5
Шемберас
14
Набабкин
66
Дзагоев
20
Алдонин
20
Алдонин
66
Дзагоев
18
Тошич
28
Сердеров
28
Сердеров
18
Тошич
7
Силва
30
Солноки
30
Солноки
7
Силва
4
Канейра
5
Апостолопулос
5
Апостолопулос
4
Канейра
10
Ковач
11
Шандор
11
Шандор
10
Ковач
22
Митрович
8
Полонкай
8
Полонкай
22
Митрович
1
Тот
6
Васильевич
6
Васильевич
1
Тот
20
Балуфо Фернандес
9
Брандао
9
Брандао
20
Балуфо Фернандес
5
Соуза
0
Вашко
0
Вашко
5
Соуза
9
Гьюрчо
18
Гостоньи
18
Гостоньи
9
Гьюрчо
11
Николич
28
Торгелле
28
Торгелле
11
Николич
Остались в запасе
ЦСКА
Фехервар
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча ЦСКА - Фехервар
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Стадион:
ВЭБ Арена
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