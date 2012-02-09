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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сиена - Наполи
Сиена - Наполи: обзор матча 09 февраля 2012
Сиена
09.02.2012, четверг, 23:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Наполи
42'
Режиналдо
66'
Г. Д'Агостино
86'
Э. Пезоли (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Сиена - Наполи
Желтая карточка
А. Росси
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Э. Пезоли
Замена
Э. Варгас
️️️️
Г. Пандев
Замена
Л. Джорджи
️️️️
Режиналдо
ГОЛ! 2:0!
Г. Д'Агостино
Пас отдал
А. Росси
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
Д. Маннини
Травма
М. Ларрондо
Замена
Э. Лавесси
️️️️
С. Ароника
Замена
М. Ларрондо
️️️️
Э. Богдани
ГОЛ! 1:0!
Режиналдо
Пас отдал
Э. Богдани
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Желтая карточка
Д. Маннини
19'
18'
Желтая карточка
Г. Пандев
Травма
Д. Маннини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
14
Никола Бельмонте
ЦЗ
26
Эмануэле Пезоли
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
21
Андреа Росси
(К)
ЛП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
6
Анжело
ПП
70
Даниеле Маннини
ЛФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЛФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
9
Марсело Ларрондо
АП
10
Луиджи Джорджи
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
3-4-3
12
Фарелли
14
Бельмонте
26
Пезоли
15
Контини
21
Росси
10
Д'Агостино
14
Гацци
6
Анжело
70
Маннини
81
Богдани
91
Режиналдо
3-5-2
16
Де Санктис
6
Ароника
28
Каннаваро
14
Кампаньяро
11
Маджо
17
Гамшик
21
Джемаили
5
Гаргано
18
Суньига
10
Кавани
21
Пандев
81
Богдани
9
Ларрондо
9
Ларрондо
81
Богдани
91
Режиналдо
10
Джорджи
10
Джорджи
91
Режиналдо
70
Маннини
20
Бриенца
20
Бриенца
70
Маннини
21
Пандев
11
Варгас
11
Варгас
21
Пандев
6
Ароника
22
Лавесси
22
Лавесси
6
Ароника
Остались в запасе
Сиена
Наполи
25
Джанлука Пеголо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
8
Симоне Вергассола
ЦП
18
Пабло Гонсалес
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Сиена - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Артемио Франки
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