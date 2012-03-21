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Расписание матчей
Италия. Кубок
Наполи - Сиена
Наполи - Сиена: обзор матча 21 марта 2012
Наполи
21.03.2012, среда, 23:45
Италия. Кубок, 1/2 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Сиена
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Наполи - Сиена
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
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Информация о матче
Стадион:
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