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Расписание матчей
Спартак - Мольде
Спартак - Мольде: обзор матча 04 февраля 2012
Спартак
04.02.2012, суббота, 19:00
Copa del Sol, группа A, 3 тур
3 : 0
Завершен
Мольде
20'
А. Дзюба
42'
Веллитон
50'
Веллитон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Мольде
Замена
А. Холлинген
️️️️
Ж. Инге Бергет
Замена
С. Маркенг
️️️️
М. Мострем
Замена
Э. Махмудов
️️️️
Д. Де Зеув
Желтая карточка
С. Брызгалов
Замена
М. Стамнестрё
️️️️
М. Эйкрем
Замена
Э. Эменике
️️️️
А. Дзюба
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
А. Козлов
Замена
Д. Чима Чукву
️️️️
Д. Клод Анган
Замена
М. Хосет
️️️️
З. Трипич
Замена
А. Карим Камара
️️️️
Д. Берг Хестад
Замена
М. Симонсен
️️️️
К. Риндароу
Замена
К. Комбаров
️️️️
Е. Макеев
Замена
Джано
️️️️
Ари
ГОЛ! 3:0!
Веллитон
Пас отдал
А. Козлов
ГОЛ! 2:0!
Веллитон
Пас отдал
Кариока
Желтая карточка
М. Сухи
Желтая карточка
Веллитон
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
Е. Макеев
20'
Желтая карточка
С. Паршивлюк
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Кариока
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
39
Ари
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Мольде
1
Эспен-Бугге Петтерсен
ВР
23
Кнут Риндароу
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
10
Златко Трипич
ЦП
6
Даниэль Берг Хестад
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
20
Дэйви Клод Анган
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Спартак
80
Родри
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Эмин Махмудов
ЦП
7
Джано
АП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Мольде
18
Магне Симонсен
ЦЗ
32
Абду Карим Камара
ЦП
21
Андреас Холлинген
ЦП
16
Магне Хосет
ЦП
18
Магнус Стамнестрё
ЦП
29
Симон Маркенг
ЦФ
27
Даниэль Чима Чукву
ЦФ
4-3-3
31
Дикань
18
Паршивлюк
92
Брызгалов
17
Сухи
34
Макеев
5
Кариока
6
Де Зеув
7
Козлов
11
Веллитон
22
Дзюба
39
Ари
4-2-1-3
1
Петтерсен
25
Линнес
4
Форрен
3
Ховланд
23
Риндароу
10
Трипич
6
Хестад
23
Эйкрем
14
Бергет
9
Мострем
20
Анган
34
Макеев
9
Комбаров
9
Комбаров
34
Макеев
7
Козлов
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
7
Козлов
6
Де Зеув
8
Махмудов
8
Махмудов
6
Де Зеув
39
Ари
7
Джано
7
Джано
39
Ари
22
Дзюба
10
Эменике
10
Эменике
22
Дзюба
23
Риндароу
18
Симонсен
18
Симонсен
23
Риндароу
6
Хестад
32
Камара
32
Камара
6
Хестад
14
Бергет
21
Холлинген
21
Холлинген
14
Бергет
9
Мострем
29
Маркенг
29
Маркенг
9
Мострем
10
Трипич
16
Хосет
16
Хосет
10
Трипич
23
Эйкрем
18
Стамнестрё
18
Стамнестрё
23
Эйкрем
20
Анган
27
Чукву
27
Чукву
20
Анган
Остались в запасе
Спартак
Мольде
80
Родри
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
80
Родри
ЦЗ
Остались в запасе
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Спартак - Мольде
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
- : -
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Лиллестрем
2 : 2
11.10.2026
Мольде
Информация о матче
Стадион:
Муниципальный стадион де Фуэте
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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