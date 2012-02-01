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Расписание матчей
Спартак - Русенборг
Спартак - Русенборг: обзор матча 01 февраля 2012
Спартак
01.02.2012, среда, 22:00
Copa del Sol, группа A, 2 тур
1 : 1
Счет по пенальти – 8 : 9
Завершен
Русенборг
66'
Э. Эменике
90'
Д. Чибуике
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Русенборг
Пенальти не реализован!
Веллитон
ГОЛ!
М. Хенриксен
8:9
ГОЛ!
Веллитон
8:8
ГОЛ!
М. Дорсин
7:8
ГОЛ!
К. Комбаров
7:7
ГОЛ!
Й. Свенссон
6:7
ГОЛ!
Н. Пареха
6:6
ГОЛ!
Д. Ларсен
5:6
ГОЛ!
С. Брызгалов
5:5
ГОЛ!
П. Хелланд
4:5
ГОЛ!
Родри
4:4
ГОЛ!
О. Селнаэс
3:4
ГОЛ!
Д. Билялетдинов
3:3
ГОЛ!
Д. Чибуике
2:3
ГОЛ!
Кариока
2:2
ГОЛ!
Б. Докал
1:2
ГОЛ!
Д. Де Зеув
1:1
ГОЛ!
Р. Прица
0:1
ГОЛ! 1:1!
Д. Чибуике
Пас отдал
Д. Ларсен
Желтая карточка
Д. Хольм
Замена
С. Брызгалов
️️️️
А. Зотов
Замена
Кариока
️️️️
Э. Эменике
Замена
Й. Свенссон
️️️️
Ф. Мидтсьё
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
ГОЛ! 1:0!
Э. Эменике
Пас отдал
Д. Билялетдинов
Замена
Д. Чибуике
️️️️
Д. Бернтсен
Замена
Веллитон
️️️️
Джано
Желтая карточка
Д. Билялетдинов
Замена
Д. Де Зеув
️️️️
Э. МакГиди
Вторая желтая
Д. Комбаров
Желтая карточка
Н. Пареха
Желтая карточка
Э. МакГиди
Желтая карточка
М. Хенриксен
Желтая карточка
Д. Комбаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
80
Родри
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Русенборг
1
Даниэль Эрлунд
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
6
Джим Ларсен
ЦЗ
6
Пер Вернер Ваган Рёнинг
ЦЗ
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
18
Даниэль Бернтсен
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
7
Маркус Хенриксен
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
7
Даниель Хольм
ЦФ
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
5
Кариока
ЦП
6
Деми Де Зеув
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
11
Веллитон
ЦФ
39
Ари
ЦФ
Русенборг
26
Эрик Братен
ВР
0
Том-Эрик Нордберг
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
11
Джон Чибуике
ЦФ
22
Раде Прица
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Ребров
23
Комбаров
2
Пареха
80
Родри
30
Кудряшов
9
Комбаров
14
Билялетдинов
21
Зотов
46
МакГиди
7
Джано
10
Эменике
4-1-4-1
1
Эрлунд
6
Ларсен
6
Ваган Рёнинг
7
Хелланд
3
Дорсин
10
Селнаэс
9
Докал
7
Хенриксен
18
Мидтсьё
18
Бернтсен
7
Хольм
21
Зотов
92
Брызгалов
92
Брызгалов
21
Зотов
10
Эменике
5
Кариока
5
Кариока
10
Эменике
46
МакГиди
6
Де Зеув
6
Де Зеув
46
МакГиди
7
Джано
11
Веллитон
11
Веллитон
7
Джано
18
Мидтсьё
22
Свенссон
22
Свенссон
18
Мидтсьё
18
Бернтсен
11
Чибуике
11
Чибуике
18
Бернтсен
Остались в запасе
Спартак
Русенборг
12
Николай Заболотный
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Александр Козлов
ПП
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
26
Эрик Братен
ВР
0
Том-Эрик Нордберг
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
22
Раде Прица
ЦФ
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Александр Козлов
ПП
39
Ари
ЦФ
Остались в запасе
26
Эрик Братен
ВР
0
Том-Эрик Нордберг
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
22
Раде Прица
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Спартак - Русенборг
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Ханссон
(Хольмсё)
Стадион:
Муниципальный стадион де Фуэте
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:55 (прямая)
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