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Расписание матчей
Кубок Африки
Сенегал - Замбия
Сенегал - Замбия: обзор матча 22 января 2012
Сенегал
22.01.2012, воскресенье, 01:00
Кубок Африканских Наций, группа A, 1 тур
1 : 2
Завершен
Замбия
74'
Д. Н'Дойе
12'
Э. Маюка
20'
Р. Калаба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сенегал - Замбия
Замена
Д. Чаманга
️️️️
Д. Мусонда
Замена
Н. Чивута
️️️️
Э. Маюка
ГОЛ! 1:2!
Д. Н'Дойе
Замена
Х. Ниамбе Муленга
️️️️
А. Чанса
Замена
П. Сиссе
️️️️
М. Сов
Замена
И. Диа
️️️️
М. Ньянг
Желтая карточка
К. Мвине
Желтая карточка
Г. Н'Дав
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
Р. Гомис
20'
ГОЛ! 0:2!
Р. Калаба
12'
ГОЛ! 0:1!
Э. Маюка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сенегал
1
Буна Кундул
ВР
4
Шейх М'Бенге
ЦЗ
5
Сулейман Диавара
ЦЗ
6
Людовик Сане
ЦЗ
18
Гиран Н'Дав
ЦЗ
6
Кадер Мангане
ЦЗ
12
Мухамед Диаме
ЦП
2
Реми Гомис
ЦП
8
Мамаду Ньянг
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
7
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Амара Траоре
Замбия
16
Кеннеди Мвине
ВР
2
Френсис Касонде
ЛЗ
13
Стоппила Сунзу
ЦЗ
5
Хичани Химонде
ЦЗ
17
Рэйнфорд Калаба
ЦЗ
4
Джозеф Мусонда
ПЗ
8
Асаак Чанса
ЦП
3
Чисамба Лунгу
ПП
12
Эванс Кангва
ЦФ
20
Эммануэль Маюка
ЦФ
11
Кристофер Катонго
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Сенегал
23
Папе Латыр Н'Диайе
ВР
16
Кадим Н'Диайе
ВР
17
Омар Даф
ЛЗ
20
Арман Траоре
ЦЗ
4
Папе Диакате
ЦЗ
13
Жак Фати
ЦЗ
14
Деме Н'Диайе
ЦП
9
Сулейман Камара
ЦФ
15
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
11
Даме Н'Дойе
ЦФ
10
Иссиар Диа
ЦФ
Замбия
1
Калилило Каконже
ВР
22
Джошуа Титима
ВР
23
Хенри Ниамбе Муленга
ЦЗ
6
Дэйвис Нкаусу
ЦЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
21
Жонас Сакуваа
ЦП
14
Ноах Чивута
ЦП
7
Клиффорд Муленга
ЦП
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
12
Джеймс Чаманга
ЦФ
3-2-2-3
1
Кундул
6
Сане
18
Н'Дав
6
Мангане
5
Диавара
4
М'Бенге
12
Диаме
2
Гомис
7
Сов
19
Ба
8
Ньянг
3-2-2-3
16
Мвине
13
Сунзу
5
Химонде
17
Калаба
4
Мусонда
2
Касонде
3
Лунгу
8
Чанса
11
Катонго
20
Маюка
12
Кангва
7
Сов
15
Сиссе
15
Сиссе
7
Сов
2
Гомис
11
Н'Дойе
11
Н'Дойе
2
Гомис
8
Ньянг
10
Диа
10
Диа
8
Ньянг
8
Чанса
23
Муленга
23
Муленга
8
Чанса
20
Маюка
14
Чивута
14
Чивута
20
Маюка
4
Мусонда
12
Чаманга
12
Чаманга
4
Мусонда
Остались в запасе
Сенегал
Замбия
23
Папе Латыр Н'Диайе
ВР
14
Деме Н'Диайе
ЦП
16
Кадим Н'Диайе
ВР
17
Омар Даф
ЛЗ
20
Арман Траоре
ЦЗ
4
Папе Диакате
ЦЗ
13
Жак Фати
ЦЗ
9
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Амара Траоре
1
Калилило Каконже
ВР
22
Джошуа Титима
ВР
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
21
Жонас Сакуваа
ЦП
7
Клиффорд Муленга
ЦП
6
Дэйвис Нкаусу
ЦЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
Главный тренер
Эрве Ренар
Остались в запасе
23
Папе Латыр Н'Диайе
ВР
14
Деме Н'Диайе
ЦП
16
Кадим Н'Диайе
ВР
17
Омар Даф
ЛЗ
20
Арман Траоре
ЦЗ
4
Папе Диакате
ЦЗ
13
Жак Фати
ЦЗ
9
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Калилило Каконже
ВР
22
Джошуа Титима
ВР
9
Коллинс Мбесума
ЦФ
21
Жонас Сакуваа
ЦП
7
Клиффорд Муленга
ЦП
6
Дэйвис Нкаусу
ЦЗ
10
Феликс Катонго
ЛП
Главный тренер
Амара Траоре
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Сенегал - Замбия
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бельгия
3 : 2
01.07.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Норвегия
3 : 2
23.06.2026
Сенегал
Чемпионат мира, 1 тур
Франция
3 : 1
16.06.2026
Сенегал
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
5 : 0
01.04.2026
Замбия
Кубок африканских наций, 3 тур
Замбия
0 : 3
29.12.2025
Марокко
Кубок африканских наций, 2 тур
Замбия
0 : 0
26.12.2025
Коморские острова
Кубок африканских наций, 1 тур
Мали
1 : 1
22.12.2025
Замбия
Товарищеские матчи. Сборные, Общий этап
ДР Конго
2 : 0
16.12.2025
Замбия
Информация о матче
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