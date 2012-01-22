Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Амара Траоре

    Тренер
    Имя Амара
    Фамилия Траоре
    Гражданство Сенегал
    Дата рождения 25 сентября 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сенегал 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.01.2012 Сенегал 1 : 2 Замбия
    25.01.2012 Экваториальная Гвинея 2 : 1 Сенегал
    29.01.2012 Ливия 2 : 1 Сенегал
    • Читайте нас: 
    11