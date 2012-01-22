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    Амара Траоре - статистика

    Тренер
    Имя Амара
    Фамилия Траоре
    Гражданство Сенегал
    Дата рождения 25 сентября 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Сенегал 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.01.2012 Сенегал 1 : 2 Замбия
    25.01.2012 Экваториальная Гвинея 2 : 1 Сенегал
    29.01.2012 Ливия 2 : 1 Сенегал
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