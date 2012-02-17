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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Твенте
ФКСБ - Твенте: обзор матча 17 февраля 2012
ФКСБ
17.02.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Твенте
53'
О. Джон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Твенте
Желтая карточка
Э. Бикфалви
+3
Замена
Г. Плет
️️️️
Н. Шадли
Замена
Р. Бенгтссон
️️️️
В. Янссен
Замена
Э. Байрами
️️️️
О. Джон
Замена
М. Костя
️️️️
С. Николич
Замена
Ф. Костя
️️️️
А. Препелицэ
Желтая карточка
Н. Мартинович
ГОЛ! 0:1!
О. Джон
Замена
Н. Мартинович
️️️️
О. Дананае
Желтая карточка
О. Дананае
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Жералду
ЦЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
5
Пабло Брандан
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
90
Стефан Николич
ЦФ
20
Леандро Тату
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Илие Стан
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
6
Вут Брама
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
ФКСБ
33
Рэзван Станка
ВР
19
Новак Мартинович
ЦЗ
14
Валентин Илиев
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
30
Михай Рэдуц
ЦП
9
Михай Костя
ЦФ
11
Флорин Костя
ЦФ
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
5
Барт Буйссе
ЛЗ
3
Нильс Розелер
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
29
Глинор Плет
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
3-1-2-1-3
16
Тэтэрушану
21
Кирикеш
2
Жералду
18
Дананае
28
Препелицэ
20
Тэнасе
5
Брандан
10
Бикфалви
24
Русеску
20
Тату
90
Николич
4-2-2-2
13
Михайлов
2
Корнелисс
4
Висгерхоф
16
Росалес
6
Дуглас
8
Фер
6
Брама
89
Шадли
14
Янссен
26
де Йонг
15
Джон
90
Николич
9
Костя
9
Костя
90
Николич
18
Дананае
19
Мартинович
19
Мартинович
18
Дананае
28
Препелицэ
11
Костя
11
Костя
28
Препелицэ
89
Шадли
29
Плет
29
Плет
89
Шадли
14
Янссен
20
Бенгтссон
20
Бенгтссон
14
Янссен
15
Джон
11
Байрами
11
Байрами
15
Джон
Остались в запасе
ФКСБ
Твенте
30
Михай Рэдуц
ЦП
33
Рэзван Станка
ВР
14
Валентин Илиев
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
Главный тренер
Илие Стан
3
Нильс Розелер
ЦЗ
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
5
Барт Буйссе
ЛЗ
Главный тренер
Стив Макларен
Остались в запасе
30
Михай Рэдуц
ЦП
33
Рэзван Станка
ВР
14
Валентин Илиев
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
Остались в запасе
3
Нильс Розелер
ЦЗ
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
5
Барт Буйссе
ЛЗ
Главный тренер
Илие Стан
Главный тренер
Стив Макларен
Статистика матча ФКСБ - Твенте
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Генча
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