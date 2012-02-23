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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Твенте - ФКСБ
Твенте - ФКСБ: обзор матча 23 февраля 2012
Твенте
23.02.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/16 финала
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
ФКСБ
28'
Н. Шадли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - ФКСБ
Замена
Г. Плет
️️️️
Л. де Йонг
+1
Замена
Р. Бенгтссон
️️️️
В. Янссен
Замена
М. Костя
️️️️
П. Брандан
Замена
С. Николич
️️️️
Л. Тату
Желтая карточка
Л. Тату
Желтая карточка
А. Бурчану
Замена
Э. Байрами
️️️️
О. Джон
Замена
Ф. Костя
️️️️
А. Препелицэ
Желтая карточка
Жералду
Желтая карточка
Л. Фер
Желтая карточка
Н. Шадли
ГОЛ! 1:0!
Н. Шадли
Пас отдал
Л. де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
6
Вут Брама
ОП
8
Лерой Фер
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
15
Ола Джон
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
ФКСБ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Новак Мартинович
ЦЗ
14
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Жералду
ЦЗ
20
Кристиан Тэнасе
ЛП
28
Андрей Препелицэ
ОП
55
Александру Бурчану
ОП
5
Пабло Брандан
ЦП
20
Леандро Тату
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Илие Стан
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
3
Нильс Розелер
ЦЗ
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
29
Глинор Плет
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
ФКСБ
33
Рэзван Станка
ВР
14
Валентин Илиев
ЦЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
90
Стефан Николич
ЦФ
9
Михай Костя
ЦФ
11
Флорин Костя
ЦФ
4-2-2-2
13
Михайлов
16
Росалес
4
Висгерхоф
6
Дуглас
2
Корнелисс
6
Брама
8
Фер
89
Шадли
14
Янссен
26
де Йонг
15
Джон
4-2-2-2
16
Тэтэрушану
14
Латовлевич
21
Кирикеш
2
Жералду
19
Мартинович
28
Препелицэ
55
Бурчану
5
Брандан
20
Тэнасе
24
Русеску
20
Тату
26
де Йонг
29
Плет
29
Плет
26
де Йонг
14
Янссен
20
Бенгтссон
20
Бенгтссон
14
Янссен
15
Джон
11
Байрами
11
Байрами
15
Джон
20
Тату
90
Николич
90
Николич
20
Тату
5
Брандан
9
Костя
9
Костя
5
Брандан
28
Препелицэ
11
Костя
11
Костя
28
Препелицэ
Остались в запасе
Твенте
ФКСБ
3
Нильс Розелер
ЦЗ
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
Главный тренер
Стив Макларен
33
Рэзван Станка
ВР
14
Валентин Илиев
ЦЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Илие Стан
Остались в запасе
3
Нильс Розелер
ЦЗ
1
Сандер Бошкер
ВР
18
Тило Леугерс
ЛЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
Остались в запасе
33
Рэзван Станка
ВР
14
Валентин Илиев
ЦЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Илие Стан
Статистика матча Твенте - ФКСБ
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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